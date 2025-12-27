我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊采妮今年在台北電影節擔任「百萬首獎」頒獎人。（圖／記者林柏年攝）

51歲藝人楊采妮因清純氣質被譽為「玉女掌門人」，2013年嫁給新加坡籍老公，並於2017年誕下一對雙胞胎兒子後，就漸漸淡出演藝圈，鮮少公開露面。而在24日，她驚喜開設小紅書帳號，還PO出一段與家人度過聖誕節的影片，罕見曝光8歲雙胞胎兒子。除此之外，楊采妮還曬出素顏近照，不變美貌震驚全網。楊采妮在24日正式宣布加入小紅書平台，不只分享與家人共度聖誕節的影片，還公開了超美素顏近照。只見已經51歲的楊采妮，外貌依然氣質漂亮，還更加成熟有韻味，絲毫感覺不到歲月痕跡，素顏的臉蛋毫無瑕疵，讓粉絲都超驚訝，「女神真的不會老嗎！怎麼都這麽美，一點都不輸當年啊！狀態皮膚也都好好啊，求出保養秘籍」、「根本看不出年紀，完美的凍齡美女」。而楊采妮也罕見公開8歲雙胞胎合照，透露在孩子出生時買了一顆閃藍光的聖誕樹，每次亮燈孩子跟狗狗都會很開心，現在孩子已經會自己組裝跟布置，「從他們出生之後我專注家庭，經常跟他們一起，整理照片時，才驚覺他們已經高過我的肩膀了」，感慨時光飛逝，「我們都要珍惜每一天」。有清純美貌的楊采妮出道以來，曾與多位藝人傳過緋聞。1994年，她與吳奇隆合作電影《梁祝》傳出緋聞，就連導演徐克當時也曾透露過，楊采妮與吳奇隆收工後仍形影不離，但兩人始終未承認過戀情。而在1995年，楊采妮與金城武合作多部作品後，傳出互有好感，但這段戀情也從未被證實過。楊采妮雖然與多位男神傳過緋聞，但她唯一認愛的只有圈外男友邱韶智、也就是她的現任老公。楊采妮在1994年經朋友介紹認識邱韶智，但直到1997年，楊采妮在馬來西亞開形象顧問公司，合夥人包括邱韶智，兩人戀情才曝光，2003年公司倒閉，楊采妮復出拍戲，透露已經和平分手。2011年，楊采妮與邱韶智復合，並在2013年結婚修成正果，而在2017年誕下雙胞胎後，林采妮就漸漸淡出演藝圈。