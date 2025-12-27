我是廣告 請繼續往下閱讀

福爾摩沙夢想家今（27）日坐鎮台中洲際迷你蛋迎戰來訪的臺北台新戰神。本場賽事話題滿滿，除了球隊力拚止敗，更是日本人氣女神三上悠亞加入啦啦隊「Formosa Sexy」後的應援首秀。在女神應援的加持下，夢想家不僅吸引滿場3000名粉絲朝聖，終場更在6人得分上雙的團隊火力下，以108：98守住主場勝利。其中，曾被三上悠亞點名「印象深刻」馬建豪此役替補上陣也不負所望砍下15分，率領夢想家收下勝利。賽前的媒體見面會上，三上悠亞曾特別點名夢想家前鋒馬建豪，直言對他優異的身高與球技印象深刻。獲得女神加持的馬建豪，今日首節便展現火燙手感，上半場三分球5投4中，以「強硬」的進攻姿態繳出全隊最高的12分。全場比賽馬建豪貢獻15分、3籃板、3助攻，寫下連續4場得分上雙的穩定表現。他在賽後謙虛表示：「這場比賽就是照著戰術走，針對對方的防守設定尋找機會，很高興能把握住出手空間。」夢想家此役贏得並不輕鬆，上半場一度握有21分領先，卻在第三節遭遇戰神強力反撲，分差一度被縮小至僅剩1分。在主力控衛林俊吉缺陣下，蔣淯安扛起重任出賽長達41分鐘，不僅送出8次助攻，更在亂流中穩住節奏。夢想家主帥簡浩賽後分析，第三節因對方改守區域聯防，球隊一度打得比較悶，但很高興大家展現韌性克服問題。他特別稱讚洋將霍爾曼的全面表現，「霍爾曼的視野非常好，能傳能投，他在場上時對方的區域防守很難奏效。」末節則由「噴射機」張宗憲接管比賽獨拿10分，徹底粉碎戰神的逆轉希望。三上悠亞今日身穿性感應援制服，在場邊大跳應援舞，一舉一動皆成為閃光燈焦點。她的到來不僅帶動球隊士氣，也成功反映在票房上，夢想家主場3000張門票全數完售。儘管戰神洋將威力斯全場攻下35分，其中20分都集中在下半場，一度帶起追分攻勢。但在夢想家團隊多點開花的攻勢下仍功虧一簣。夢想家在贏下這場「場下場上都精彩」的比賽後，成功止住連敗。簡浩賽後也特別提到，「鳳還巢」的布依德充滿正能量影響了大家，「布依德帶給我們充滿精神跟火力不管是在場上還是場下都會一直鼓勵隊友他是很正面的球員這樣正面的球員會影響到大家大家可以打嗨一點不要悶悶的。」