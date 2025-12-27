我是廣告 請繼續往下閱讀

▲五月天阿信（如圖）帥氣回歸，今晚在台中洲際棒球場開唱。（圖／相信音樂提供）

搖滾流行天團五月天帶著《回到那一天》25週年5525巡迴演唱會，今（27）日晚間來到台中站，在台中洲際棒球場開唱。先前主唱阿信在上海演唱會不慎跌落舞台，手部受了點皮肉傷，仔細看他的手部，可以看見他貼著OK繃上陣，在第一首歌曲〈OAOA〉帥氣上陣，風采依舊，粉絲見到他都十分激動，高喊：「我們的主唱大人，回來了！」阿信再次和粉絲說出他的招牌問候語：「晚安！我們是五月天，我們回家了！」也因為瑪莎BASS凸槌，團員也笑著吐槽他：「先outside、後烙賽。」聽到互鬧話，就知道五月天回來了。吉他手石頭也對大家問好，他之前在犀利趴請假沒現身，他也特別向粉絲問候：「我好像比其他團員更久不見大家，明天不用上班、上課，一起把力氣用完好不好！」貝斯手瑪莎表示，「每次看大家討論每一站的第一場都是彩排場，但我個人有不一樣的想法，第一場才是最真實的一場，會有什麼失誤，我們都不知道。」冠佑馬上吐槽瑪莎：「對，你前面Bass就彈錯了！」瑪莎大笑表示：「這就是我們想要看見的最驚喜、最意外的樣子。」阿信也吐槽瑪莎表示：「雖然我敲到腦袋，但我還是比你厲害。」舞台上設計成一台飛機，當機艙門打開時，就像是打開音樂的任意門，五月天搭乘時光機繞了世界一大圈，走過23座回憶之城、歷經138場演出，與全球超過626萬人次一同乾杯、笑淚交織。今晚他們終於返場回到5525演唱會的起點台中，推出別具意義的新年快樂版。這僅是初心的回歸，更象徵著五月天與歌迷之間唱到80歲的約定，要一路相伴唱到2055年。此次台中站不僅帶回滿滿回憶，更帶著世界級的榮耀歸來。繼橫掃 French Design Awards、iF Design Award 等多項國際大獎後，《回到那一天》巡演舞台近期再奪下「年度娛樂燈光設計（Entertainment Lighting Design of the Year）」殊榮。驚喜不只如此，演出陣容也宣告「+1」！曾在串場電影中出現的「Mayday Max」今晚實體化霸氣登場，當〈派對動物〉、〈離開地球表面〉的經典前奏響起，Mayday Max 現身舞台與團員一起狂歡，瞬間點燃全場氣氛，讓尖叫聲劃破台中夜空。五月天這回不只唱進球場，更將整座城市打造成巨大的「MAYDAY LAND」。台中街頭處處可見五月天元素，從捷運主題彩繪列車、14條穿梭市區的彩繪公車，一路延伸至台中公園、夏綠地公園及文化資產園區，打造出沈浸式的五大展區。五迷不可錯過的打卡亮點，包括場館外的「終結孤單迴力軋車」、文資園區的經典「時光機」，以及台中公園首度登場、戴上俏皮聖誕帽的「因為你所以五球」。五月天元宇宙一次到位，讓這份快樂無所不在，陪伴歌迷度過最難忘的跨年假期。《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中站將從今晚起，唱到明年1月4日，6天演唱會票房約為4.5億元票房、總計有15萬人參與。