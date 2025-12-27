我是廣告 請繼續往下閱讀

▲五月天演唱會期間，台中市警局以高規格維安警戒，霹靂小組、偵爆犬都來了。（圖／翻攝自臺中TCPB波麗士粉專）

五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中場今（27）日晚間正式登場。為了迎接這場橫跨至2026年的音樂盛事，台中市警方不敢大意，稍早釋出維安部署畫面，出動保大特勤霹靂小組荷槍實彈巡守，連刑大偵爆犬都現身場館各角落進行地毯式搜索。警方更引用五月天經典歌曲〈最重要的小事〉裡的歌詞喊話：「全心守護你，就是這一刻最重要的事。」台中市警察局表示，為了讓每位歌迷都能安心入場、平安回家，25日就已開始在洲際棒球場展開實戰化緊急疏散安全演練。從畫面中可見，維安層級全面提升，動員了包括保大特勤霹靂小組、刑大偵爆犬以及刑事局防爆小組進行聯防。警方強調，從場地安檢、突發狀況處置，到緊急事故的人潮疏散與分流管制，每個角落都是重點，用〈倔強〉的精神堅守每一道防線」，確保演唱會期間維持高標準警戒。除了嚴肅的維安，台中警方也在臉書貼文中感性寫道：「不管是1999、2025還是2055，如果還有明天，就讓我們一起守護關於音樂、關於夢想、關於青春永不落幕的美好時光。」看到警方高規格出動，粉絲也紛紛留言，「謝謝你們，辛苦了」、「感謝讓我們可以安全看演唱會」、「終於看到台中汪汪隊出任務了，感覺好久沒看到了，辛苦所有警察人員及狗狗們了」。為降低人車交織風險，台中市警局也提醒，五月天演唱會期間將實施嚴格交管，機車全面禁止停放人行道，警方將加強取締違規。一般場次包括12月27日、12月28日、1月1日、1月3日、1月4日，管制時間為當日14:00起至凌晨00:00。跨年場次12月31日，管制時間為當日16:00到隔日凌晨02:00。管制路段為四平路（環中路至四平路568巷）、洲際路、豐樂一街、洲際一街及崇德十九路，皆在管制範圍內。開車族也需注意，現場除立體停車場外，僅崇德路東側重劃區有路邊停車格，車位相當稀少，建議還是搭接駁車最保險。