五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中場今（27）日晚間正式登場。為了迎接這場橫跨至2026年的音樂盛事，台中市警方不敢大意，稍早釋出維安部署畫面，出動保大特勤霹靂小組荷槍實彈巡守，連刑大偵爆犬都現身場館各角落進行地毯式搜索。警方更引用五月天經典歌曲〈最重要的小事〉裡的歌詞喊話：「全心守護你，就是這一刻最重要的事。」
霹靂小組、偵爆犬大陣仗 實戰演練畫面曝光
台中市警察局表示，為了讓每位歌迷都能安心入場、平安回家，25日就已開始在洲際棒球場展開實戰化緊急疏散安全演練。從畫面中可見，維安層級全面提升，動員了包括保大特勤霹靂小組、刑大偵爆犬以及刑事局防爆小組進行聯防。
警方強調，從場地安檢、突發狀況處置，到緊急事故的人潮疏散與分流管制，每個角落都是重點，用〈倔強〉的精神堅守每一道防線」，確保演唱會期間維持高標準警戒。除了嚴肅的維安，台中警方也在臉書貼文中感性寫道：「不管是1999、2025還是2055，如果還有明天，就讓我們一起守護關於音樂、關於夢想、關於青春永不落幕的美好時光。」
看到警方高規格出動，粉絲也紛紛留言，「謝謝你們，辛苦了」、「感謝讓我們可以安全看演唱會」、「終於看到台中汪汪隊出任務了，感覺好久沒看到了，辛苦所有警察人員及狗狗們了」。
跨年場管制到凌晨2點 建議搭車去
為降低人車交織風險，台中市警局也提醒，五月天演唱會期間將實施嚴格交管，機車全面禁止停放人行道，警方將加強取締違規。一般場次包括12月27日、12月28日、1月1日、1月3日、1月4日，管制時間為當日14:00起至凌晨00:00。跨年場次12月31日，管制時間為當日16:00到隔日凌晨02:00。
管制路段為四平路（環中路至四平路568巷）、洲際路、豐樂一街、洲際一街及崇德十九路，皆在管制範圍內。開車族也需注意，現場除立體停車場外，僅崇德路東側重劃區有路邊停車格，車位相當稀少，建議還是搭接駁車最保險。
臺中TBC波麗士粉專全文
全心守護你
就是這一刻最重要的事
五月天演唱會維安全面提升警戒
25日我們在臺中洲際棒球場展開實戰化緊急疏散安全演練
從場地安檢、突發狀況處置
到緊急事故人潮疏散與分流管制
動員保大特勤霹靂小組
刑大偵爆犬與刑事局防爆小組聯防到位
每個角落都是重點
用倔強的精神堅守每一道防線
守護這座城市
演唱會期間將維持高標準警戒
讓每位歌迷都能安心入場、平安回家
建議搭乘接駁車或大眾運輸
4條免費接駁車（直達會場）：
高鐵台中站、秋紅谷、捷運松竹站、台鐵台中站。
捷運轉乘：
搭至「文心崇德站」轉乘公車或騎 YouBike
重要提醒：
現場停車位極少且實施交管
• 一般場管制：14:00 - 00:00
• 跨年場管制：16:00 - 02:00
提早準備一起準時打卡上班！
不管是1999、2025還是2055
如果還有明天就讓我們一起守護
關於音樂、關於夢想
關於青春永不落幕的美好時光
