即將揮別2025年、邁向2026年，全台各縣市2026跨年活動充滿亮點，今年除了大咖韓星助陣，包括KARA、MAMAMOO成員頌樂、華莎、Apink、HIGHLIGHT、STAYC、baby DONT Cry、權恩妃等；各縣市還邀請到動力火車、告五人、麋先生、TRASH、美秀集團等人氣樂團。另外，天后張惠妹將重返台東跨年，金曲歌王蕭敬騰睽違5年也將登上台中跨年，小豬羅志祥則會在嘉義演出，而蔡依林在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE世界巡迴演唱會》，五月天跨年當天也在台中洲際棒球場舉辦《回到那一天》25 週年巡迴演唱會台中站，今年跨年夜眾多大咖都選擇留在台灣，與大家一起迎接新的一年。NOWnews今日新聞》為您整理全台跨年晚會詳細資訊，卡司亮點、煙火、交通方式及直播頻道一次掌握，讓您與家人好友一同開心迎接2026年！

我是廣告 請繼續往下閱讀
🎸臺北最High新年城-2026跨年晚會

時間：12月31日晚間7時

地點：市政府前市民廣場

主持人：吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓

卡司：韓國女團 KARA（獨家）、Bii 畢書盡（獨家）、蔡健雅（獨家）、韋禮安、李千娜（獨家）、周湯豪、玖壹壹、美秀集團、安心亞、高爾宣OSN、U:NUS、GENBLUE 幻藍小熊（獨家）、Dragon Beauties 小龍女。

跨年煙火：台北101今年以「SPARK101」為題，施放300秒低煙煙火，除了煙火之外，今年還特別規劃「SPARK the NIGHT 台北101跨年光雕展演」，由三大主題組成，包括迪士尼皮克斯《玩具總動員》倒數光雕展演、合作品牌限定光雕篇章、以及台北101「台灣隱形英雄」主題光雕秀，自2025年12月27日至2026年1月1日每晚6點起輪番登場。

📺 觀看平台：

電視：中視綜合台、中天綜合台、中華電信MOD。

線上／網路：台北市政府YouTube台北旅遊網Facebook中視新聞YouTubeFacebook中時新聞網YouTube

行動影音：LINE TODAY、LINE VOOM、中華電信Hami Video、四季線上4gTV、LiTV、ofiii歐飛免費線上看、歡樂看FainTV。

▲2026台北跨年「台北最High新年城」演唱會卡司一次看。（圖／翻攝自台北旅遊網FB）
▲2026台北跨年「台北最High新年城」演唱會卡司一次看。（圖／翻攝自台北旅遊網FB）
🎸2026閃耀新北「1314跨河煙火」

時間：12月31日16:20-21:30

煙火秀時間：12月31日20:26－20:40

地點：星光舞台（八里左岸）

➤淡水漁人碼頭 星光舞台

主持人：江振愷Terry、林姮均

卡司：HWASA華莎、蘇慧倫、蕭煌奇、黃偉晉、OZONE、張語噥、小男孩樂團、隨心所欲樂團、李炳輝、YOYO家族、全方位樂團。

▲新北跨年「淡水漁人碼頭 星光舞台 」卡司。（圖／我的新北市臉書）
▲華莎將登上新北跨年「淡水漁人碼頭 星光舞台 」演出。（圖／我的新北市臉書）
➤八里左岸 星月舞台

主持人：黃鐙輝、曾子余、梁舒涵

卡司：樋口愛、動力火車、U:NUS、陳華、梁文音、babyMINT、以莉・高露、baby DONT Cry、梁舒涵&Dylan、PALLAS帕拉斯、賴晏駒、OPEN!家族。

煙火亮點：今年以《萬花之河・冬之樂章》為主題，施放時長13分14秒、共35,520發的三幕式煙火展演，並以淡江大橋為視覺軸線打造全台唯一「橋河共演」煙火秀。

📺 觀看平台：

淡水漁人碼頭｜星光舞台：

電視：東森綜合台、MOD 寰宇綜合台

線上/網路：新北市文化局 YouTube 東森新聞 FB 東森新聞 YouTube ​

八里永續環境教育中心前廣場｜星月舞台

線上/網路：新北市文化局 FB 粉專壹蘋新聞網Hit Fm 聯播網

▲新北跨年「八里左岸 星月舞台 」卡司。（圖／我的新北市臉書）
▲新北跨年「八里左岸 星月舞台 」卡司包括樋口愛、動力火車、U:NUS、陳華、梁文音等等。（圖／我的新北市臉書）
🎸2026桃園ON AIR跨年晚會

時間：12月31日晚間7時

地點：樂天桃園棒球場

主持人：唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝

卡司：韓國女團Apink、宇宙人、徐若瑄、溫嵐、YELLOW黃宣、蕭秉治、陳勢安、J.Sheon、派偉俊Patrick Brasca、HUR+、icyball冰球樂團。

📺 觀看平台：

電視：TVBS歡樂台、公視無線台、MOD公共電視台

線上／網路：TVBS NEWS YOUTUBETVBS NEWS新聞網樂遊桃園Facebook

行動影音：四季線上4gTV、Catchplay+、中華電信Hami Video、Litv、亞洲電台、飛揚電台

▲2026桃園ON AIR跨年晚會跨年卡司。（圖／樂遊桃園臉書）
▲2026桃園「ON AIR跨年晚會」邀請到韓國女團Apink、宇宙人、徐若瑄、溫嵐等等台韓藝人。（圖／樂遊桃園臉書）
🎸2026大新竹「ON LOOP 不斷電」跨年晚會

時間：12月31日晚間6時

地點：新竹大湳雅公園

主持人：張立東、Dennis、籃籃、鏝鏝

表演卡司：蘇慧倫、韋禮安、呂士軒、TRASH、黃子軒與山平快、蕭秉治、白安、張涵雅、幽靈水晶、徐偉翔、杯緹、金泰佑、SmileDash。

觀看平台：

電視：東森電視

線上／網路：東森新聞Youtube東森財經新聞Youtube新竹縣政府Facebook新竹市政府Facebook楊文科縣長Facebook高虹安市長Facebook

▲2026大新竹「ON LOOP 不斷電」跨年晚會，主題結合了音樂、科技、以及滿滿不間斷的活動，象徵新竹以滿格的電力向未來前進。（圖／新竹市政府臉書）
▲2026大新竹「ON LOOP 不斷電」跨年晚會，主題結合了音樂、科技、以及滿滿不間斷的活動，象徵新竹以滿格的電力向未來前進。（圖／新竹市政府臉書）
🎸2026台中最強跨年夜

時間：12月31日晚間6時

地點：水湳中央公園

主持人：阿Ken、蔡尚樺

卡司：告五人（開場）、蕭敬騰（倒數前）、動力火車（倒數後）、盧廣仲、TRASH、麋先生、怕胖團、小樂吳思賢、SEVENTOEIGHT、PIZZALI、babyMINT、JUD陳泳希、PALLAS帕拉斯、無双樂團、瑪菲司Mavis、DJ Double K -風情萬種KTV。

觀看平台：

電視：三立都會台、台視主頻、高點電視、台中資訊台、三立綜合台（MOD）

線上／網路：三立電視YouTube三立新聞網YouTubeVidol Youtube、好事903電台實況轉播

行動影音：台灣大哥大MyVideo

▲蕭敬騰睽違5年將登上台中跨年舞台。（圖／三立電視提供）
▲金曲歌王蕭敬騰睽違5年將登上台中跨年舞台。（圖／三立電視提供）
🎸2026 全嘉藝起來跨年晚會

時間：12月31日17:30

地點：嘉義市政府北棟大樓預定地

主持人：蔡昌憲、瑪麗

卡司：Solar頌樂、蕭煌奇、羅志祥、林美秀、許富凱、馬念先、Crispy脆樂團、守夜人、ARKis、F.F.O、鄒序、莊蕎嫣、廖士賢、王彙筑等。

觀看平台：

電視：民視第一台、世新綜合一台

線上／網路：勇媽阿惠-黃敏惠 市長 FB粉絲專頁 

▲嘉義跨年活動。（圖／嘉義市政府文化局臉書facebook.com/chiayicity.cultureman）
▲Solar頌樂、蕭煌奇、羅志祥等台韓藝人齊聚嘉義跨年。（圖／嘉義市政府文化局臉書）
🎸台南好Young跨年晚會

時間：12月31日晚間7點

地點：台南永華市政中心西側廣場

主持人：吳建恆、徐凱希

卡司：韓團STAYC、鈴木愛理、八三夭、理想混蛋、9m88、魏浚笙、ALL(H)OURS、麋先生、派偉俊、李竺芯、康康、FEniX、JADE、F.F.O、安吉。

觀看平台：台南好Young官方網站

▲市長黃偉哲貼文被發現重新編輯，台南跨年演出最新名單中已不見炎亞綸，引起網友熱議。（圖／黃偉哲臉書）
▲台南跨年晚會邀請到韓團STAYC、鈴木愛理、八三夭、理想混蛋、9m88等人氣歌手接力開唱。（圖／黃偉哲臉書）
🎸「2026 雄嗨趴」高雄跨年晚會

時間：12月31日晚間7時

地點：夢時代購物中心

主持人：陳漢典、阿本、木木林葦妮

卡司：權恩妃、告五人、八三夭、滅火器、芒果醬、鳳小岳&壓克力柿子、熊仔、邱淑蟬、Ponay、鼓鼓 呂思緯、 AcQUA源少年 、陳忻玥 、洪暐哲、安吉、Wing Stars、Lulu黃路梓茵。

觀看平台：

電視：華視、年代MUCH、壹綜合

線上／網路：壹電視NEXT TV YouTubeFacebook陳其邁 Chen Chi-Mai Facebook高雄市政府Facebook高雄旅遊網Facebook

行動影音：中華電信MOD、LINE TODAY、LINE VOOM、中華電信Hami Video

▲高雄市政府今日宣布水彈女王權恩妃將登上高雄跨年舞台，引發粉絲之間熱議。（圖／翻攝自2026熊嗨趴高雄市跨年晚會官網）
▲高雄市政府宣布水彈女王權恩妃將登上高雄跨年舞台，引發粉絲之間熱議。（圖／2026熊嗨趴高雄市跨年晚會官網）
🎸花蓮太平洋觀光節跨年演唱會

時間：12月31日晚間8時

地點：花蓮市東大門廣場

卡司：李聖傑、Ozone、VERA、魏如昀、阿布絲、柏霖、張語噥、偏執狂樂團、Akua*SKD。

觀看平台：

電視：台視綜合台、三立台灣台、MTV 台、洄瀾電視台、東亞電視台

線上／網路：三立新聞網YouTube三立官方YouTube花蓮縣長徐榛蔚Facebook

行動影音：Vidol影音

▲歌手李聖傑（如圖）將在花蓮太平洋觀光節跨年演唱會開唱。（圖／花蓮縣政府提供）
▲歌手李聖傑（如圖）將在花蓮太平洋觀光節跨年演唱會開唱。（圖／花蓮縣政府提供）
🎸《東！帶我走》2026台東跨年晚會

時間：2025年12月31日晚間6點

地點：臺東市國際地標

卡司（依照演出順序）：玖壹壹、葛西瓦、李英宏 aka Didlong、Miss ko葛仲珊、Saya張惠春、戴愛玲、桑布伊、持修、范曉萱&100%、A-Lin、aMEI張惠妹。

觀看平台：

線上／網路：饒慶鈴Facebook臺東縣政府 Taitung County Government YT

行動影音：LINE旅遊

▲張惠妹（如圖）近年完成海內外多場演出，她表示是時候回家鄉台東開唱了。（圖／台東縣政府提供）
▲天后張惠妹（如圖）近年完成海內外多場演出，今年她選擇回家鄉台東開唱。（圖／台東縣政府提供）

更多「2025跨年」相關新聞。

相關新聞

台北跨年演唱會「20年前卡司超狂」！名單傻眼：海報沒名字都認識

今晨低溫剩7.5度！下波寒流更冷「連3天猛凍全台」　跨年陰雨綿綿

迎2026年！新北捷運跨年夜連續42小時不打烊　淡海輕軌加發班次

2026台北跨年／101煙火節目表、演唱會順序、捷運營業時間全攻略