五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中場火熱開唱，場外周邊活動同樣精彩。整個台中市幾乎都可以看到五月天的巨型海報，搭捷運的進站歌曲是五月天歌曲〈第二人生〉改編版，在文化部文化資產園區B07鍋爐室、台中洲際棒球場2F外平台扭蛋攤位，還有限定扭蛋，可看見超夢幻的巨型溫柔雪花球音樂和裝置，還有台中場限定相框的拍貼機，不管是想打卡留念還是試試手氣，五迷們千萬別錯過這幾個超好拍的熱點，趕快跟著《NOWNEWS今日新聞》開箱走走逛逛。
巨型溫柔雪花球 Q版五月天陪你打卡
一走進場域，最吸睛的莫過於這座巨大的「#5525+1」音樂盒雪花球裝置。透明球體內不僅有標誌性的五月天Logo摩天輪，還有5位團員的Q版公仔排排站，以五月天歌曲〈溫柔〉命名的雪花音樂盒，播放的音樂是〈溫柔〉，還會噴雪花，以及有同款周邊，絕對是本次台中場的打卡C位，白天拍清新可愛，傍晚點燈後更有一番浪漫氛圍。
人生拍貼機 台中限定賽車風相框必收
想要留下專屬回憶的歌迷，絕對要衝一波「#5525留影拍貼機」。根據現場公告顯示，開放時間至明年1月5日，每天11:00至20:00。值得注意的是，這次特別推出了「台中站限定NEW」相框，包括帥氣的賽車風格框，以及音樂盒摩天輪設計框，另外還有團員全身合照框可供選擇。拍貼費用為一張200元，支援百元鈔票或LINE Pay付款，還能掃描QR Code存取電子檔，相當方便。
繽紛扭蛋牆與塗鴉區 每個角落都好拍
走進室內的「MAYDAY LAND」區域，映入眼簾的是充滿手繪塗鴉風格的黑板牆面，上面畫滿了各種與五月天相關的可愛圖騰與歌詞元素。現場擺放了粉紅色、藍色、黃色、橘色、綠色，五色繽紛色系的扭蛋機，上方還設計了透明管線讓扭蛋球滾動，充滿童趣與設計感。這裡不僅可以試手氣扭周邊，光是站在充滿巧思的牆面前拍照，就能產出超多美照。
不同的球殼也對應五月天圖員，粉色是阿信、藍色是冠佑、綠色是石頭、橘色是怪獸、黃色代表瑪莎，外殼顏色很珍貴，有粉絲好不容易才搜集一組，且每次演唱會的扭蛋內容物不一，今年台中站的是不同顏色的五月天行李吊牌。
扭蛋攻略一次看
線上報名、付款時間：
2025/12/11(四) 19:25 ~ 2026/1/2(五) 23:59
※請於兌換日（該日0:00）之48小時前付款完成，逾期未付款者，報名資格將失效，且無法再次報名。
例：兌換日為2025/12/27者，請於2025/12/24 23:59前完成付款。
參加資格：
僅限於「tixCraft拓元售票系統」上完成購票之訂單，且訂單(票券)需於2025/12/08 23:59前成功繳款才可參與線上報名扭蛋活動。
※透過其他管道（如贊助商活動套票、贈票等）恕無法報名。
扭蛋金額與總數量：
NTD 155/顆，台中站總數量50,000顆扭蛋，各扭蛋時段數量有限，售完為止。
扭蛋內容物：
扭蛋殼、扭蛋限定商品、NOW & HERE 同樂限定版禮盒、NOW & HERE [五月天 2.0] 長不大公仔及多款五月天周邊商品皆隨機扭出一款。
扭蛋活動地點、時間：
✦ 場地①
🎡️Maydayland - 文化部文化資產園區｜B07鍋爐室
扭蛋時間：
2025/12/20～2026/01/05 ⌁ 11:00開始扭蛋 → 20:00活動結束
※持有演唱會門票者可選擇任一場次時段進行報名。每小時為一個時段，每時段結束前30分鐘截止排隊。
✦ 場地②
🏟️演唱會現場 - 臺中洲際棒球場｜2F外平台扭蛋攤位
扭蛋時間：
跨年場 ⌁ 15:00 開始扭蛋 → 20:00 活動結束
一般場 ⌁ 13:00 開始扭蛋 → 18:00 活動結束
※演唱會當日之扭蛋活動僅限持有當日演唱會場次門票者報名。每小時為一個時段，每時段結束前30分鐘截止排隊。
資料來源：五月天扭蛋活動官網
