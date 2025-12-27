我是廣告 請繼續往下閱讀

▲以五月天歌曲〈溫柔〉命名的溫柔雪花音樂球，播放的音樂是〈溫柔〉，還會噴雪花，以及有同款周邊。（圖／記者李欣恬攝影）

▲五月天演唱會周邊拍貼機，這次特別推出了「台中站限定NEW」相框，包括帥氣的賽車風格框，以及音樂盒摩天輪設計框，另外還有團員全身合照框供選擇。（圖／記者李欣恬攝影）

▲五月天演唱會周邊扭蛋，不同顏色的殼對應五月天團員，每檔演唱會的扭蛋內容物不同，這次台中站是五月天行李吊牌。（圖／記者李欣恬攝影）

▲五月天演唱會扭蛋台中站的內容物，是限定版的行李吊牌。（圖／記者李欣恬攝影）

五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中場火熱開唱，場外周邊活動同樣精彩。整個台中市幾乎都可以看到五月天的巨型海報，搭捷運的進站歌曲是五月天歌曲〈第二人生〉改編版，在文化部文化資產園區B07鍋爐室、台中洲際棒球場2F外平台扭蛋攤位，還有限定扭蛋，可看見超夢幻的巨型溫柔雪花球音樂和裝置，還有台中場限定相框的拍貼機，不管是想打卡留念還是試試手氣，五迷們千萬別錯過這幾個超好拍的熱點，趕快跟著《NOWNEWS今日新聞》開箱走走逛逛。一走進場域，最吸睛的莫過於這座巨大的「#5525+1」音樂盒雪花球裝置。透明球體內不僅有標誌性的五月天Logo摩天輪，還有5位團員的Q版公仔排排站，以五月天歌曲〈溫柔〉命名的雪花音樂盒，播放的音樂是〈溫柔〉，還會噴雪花，以及有同款周邊，絕對是本次台中場的打卡C位，白天拍清新可愛，傍晚點燈後更有一番浪漫氛圍。想要留下專屬回憶的歌迷，絕對要衝一波「#5525留影拍貼機」。根據現場公告顯示，開放時間至明年1月5日，每天11:00至20:00。值得注意的是，這次特別推出了「台中站限定NEW」相框，包括帥氣的賽車風格框，以及音樂盒摩天輪設計框，另外還有團員全身合照框可供選擇。拍貼費用為一張200元，支援百元鈔票或LINE Pay付款，還能掃描QR Code存取電子檔，相當方便。走進室內的「MAYDAY LAND」區域，映入眼簾的是充滿手繪塗鴉風格的黑板牆面，上面畫滿了各種與五月天相關的可愛圖騰與歌詞元素。現場擺放了粉紅色、藍色、黃色、橘色、綠色，五色繽紛色系的扭蛋機，上方還設計了透明管線讓扭蛋球滾動，充滿童趣與設計感。這裡不僅可以試手氣扭周邊，光是站在充滿巧思的牆面前拍照，就能產出超多美照。不同的球殼也對應五月天圖員，粉色是阿信、藍色是冠佑、綠色是石頭、橘色是怪獸、黃色代表瑪莎，外殼顏色很珍貴，有粉絲好不容易才搜集一組，且每次演唱會的扭蛋內容物不一，今年台中站的是不同顏色的五月天行李吊牌。