▲2019年彰化員林「全國客家日」活動。（圖／NOWnews資料照，記者陳雅芳攝）

▲楊梅區戶政事務所打造客家特色戶政事務所，設有客家特色結婚背板。（圖／取自楊梅區戶政事務所FB）

每年的12月28日，是全國客家日。這一天不僅紀念1988年的「還我母語運動」，象徵客家族群爭取母語教育與文化權益的歷史努力，也提醒社會重視客家文化的傳承與發展。根據客家委員會統計，台灣約有466.9萬客家人口，占全國近兩成，其中出乎意料的是，最多客家人的縣市不是苗栗、新竹，而是桃園市以90萬多人居冠，也讓地方政府積極打造客家特色公共空間。中華民國於2010年通過的《客家基本法》中明文規定，政府應設立「全國客家日」，以彰顯客家文化的重要性並提升社會對客家族群的認識。當時，行政院客家委員會在廣泛徵詢北、中、南各地客家人士意見後，初步將全國客家日訂在農曆正月二十的「天穿日」。天穿日原為傳統民俗節日，北部客家地區認知度較高，民間亦有慶祝活動。然而，天穿日對台灣南部客家人而言並非傳統節慶，慶祝習俗不普及，導致南北客家社群對選定節日的認同存在分歧。為了兼顧各地客家族群的文化認同及歷史意義，行政院於2022年決定將全國客家日改為12月28日，以紀念1988年的「還我母語運動」。這一天象徵客家族群爭取母語教育及文化權益的歷史事件，具有更廣泛的象徵意義，也使全國客家日更具共識與代表性。每年的12月28日是全國客家日，這一天不僅紀念1988年的「還我母語運動」，也是政府和社會共同肯定客家族群文化的重要日子。全國客家日的設立，主要有包含幾個意義，包括「文化傳承與認同」全國客家日提醒社會重視這份文化資產，也讓客家族群感受到自身文化的價值與尊重；「推廣客語與教育」支持年輕一代學習母語，避免文化流失。還有「紀念歷史事件與爭取權益」選在12月28日，是紀念「還我母語運動」的重要象徵，提醒社會客家族群長期爭取母語教育與文化權益的努力，並彰顯族群在多元社會中爭取平等與認同的歷史價值。「促進文化交流與社會理解」在全國客家日，各地會舉辦講座、展覽、表演和節慶活動，讓不同族群有機會了解客家文化，增進社會對多元文化的認同與尊重，也促進族群之間的交流與融合。根據客家委員會2023年調查資料顯示，台灣客家人口約466.9萬人，佔全國人口19.8％，雖新竹縣、苗栗縣人口高達3分之2都是客家人，不過事實上桃園市共有90萬5000客家人，是全台客家人口最多的縣市。而桃園市楊梅區以客家人口居多，因此楊梅區戶政事務所打造客家特色戶政事務所，設有客家特色結婚背板、廁所標示使用客語以及志工人員客語服務等。1、桃園市90.5萬人，佔39.9%2、新北市67.2萬人，佔16.7%3、台中市49.3萬人，佔17.5%4、台北市45.4萬人，佔17.4%5、高雄市40.7萬人，佔14.7%