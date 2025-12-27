我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周春米到場搖鈴開市，巡攤與民眾互動，並分送貓掌湯圓同樂。（圖／屏東縣府提供）

屏東全新品牌市集「NEKO MARKET」於屏東市萬倉街鐵路橋下廊道熱鬧登場，以「在地品牌、親子同樂、友善寵物」為核心，集結超過100攤手作、文創、特色美食與互動遊戲，並推廣寵物晶片植入、動物認養等理念。縣長周春米特別到場搖鈴開市，巡攤與民眾互動，並分送貓掌湯圓同樂，為為期三天的市集揭開溫暖序幕。萬倉街經縣府改造後成為城市新亮點，多次舉辦市集皆帶動人潮。縣府傳播暨國際事務處規劃「NEKO MARKET」品牌市集，將自今年12月底起至明年2月連續三個月舉辦三場，打造屏東專屬的特色市集品牌。周春米表示，「NEKO」源自日文「貓」，靈感來自過去萬倉街與仁愛路口曾有的「貓洞」，雖因鐵路高架化消失，卻仍深植在地記憶，也讓外地遊客充滿想像，巧妙串連歷史情感與城市新風貌。首場市集自12月26日至28日登場，吉祥物「阿財」招財福貓吸睛亮相，4米高大型裝置與「福貓臨門 洞見幸福」貓咪造型門成為拍照熱點。周縣長從門中現身向民眾致意，搖動貓鈴開市，現場氣氛熱絡。市集同步設置「Pingtung Good」專區，集結車城、高樹、枋寮、佳冬、東港等農漁會與小農產品，消費滿額可參加抽獎。另與農業處合作推動友善寵物專區，提供免費晶片、趣味活動與宣導。縣府指出，NEKO MARKET將於每月月底舉辦，橫跨新年、春節與連假，邀請民眾一起感受屏東市集的幸福魅力。