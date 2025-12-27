我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台南市長初選政見會，晚間8點登場！立委陳亭妃日前發函通報中央黨部與選對會，針對近期特定媒體發布來源不明的網路民調及所謂「內參民調」採取必要作為。對此林俊憲表示，若對民調有疑問應直接找發布單位，大家選市長應抱持平常心，「不要民調數字不合自己的意思，就緊張地跳起來」，呼籲雙方應展開君子之爭。對於黨內首場政見發表會，林俊憲給予高度正面評價，認為這是讓選民同台比較各候選人「誰準備好了」的最佳機會。他表示，可惜目前規劃僅此一場，他個人甚至曾向黨中央提議應該多辦幾場，讓政策理念能更充分地與市民溝通。談到初選競爭是否造成裂痕，林俊憲強調民進黨不怕初選，因為這是實施二十幾年的規則，只要黨員遵守黨紀、接受結果就沒有問題。他認為初選後的關鍵在於「輸的人要受人尊敬，贏的人要整合大家」，自信表示自己已經做好台南隊整合，目前已獲得25位議員及3位立委支持。林俊憲也跟對手喊話，直指國民黨在台南最怕的就是「團結的民進黨」。他強調自己已經在台南做好團結民進黨的工作，有信心能取得最終勝利。