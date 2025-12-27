我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《東京卍復仇者展 最後的世界線》台灣首展即日起於高雄夢時代登場。（圖／記者陳美嘉攝）

▲高雄大立引進萬代官方扭蛋品牌GBO，店內亦設置可供拍照的大型扭蛋裝置。（圖／高雄大立店提供）

▲鈴鹿賽道樂園推出元旦限定派對，祭出「購買暢遊方案，全日暢遊加1元多1 位」優惠。（圖／SKM Park Outlets 高雄草衙提供）

搶攻年終與跨年商機，高雄百貨、樂園推出話題亮點。《東京卍復仇者展 最後的世界線》台灣首展即日起於高雄夢時代登場，除日本特展商品來台外，還推出台版展覽專屬周邊與台灣首度亮相的《東京卍復仇者展》Café stand；高雄大立引進萬代官方扭蛋品牌 GBO，近 400 款扭蛋集結人氣動漫 IP 與設計小物等；鈴鹿賽道樂園則推出元旦限定派對，祭出「購買暢遊方案，全日暢遊加1元多1 位」優惠。《TOKYO 卍 REVENGERS EXHIBITION 東京卍復仇者展 最後的世界線》即日起至2026/2/22登場，規劃精采展覽內容，高雄場限定套票搭配2種展覽主視覺為設計的限定特典，限定票售完為止，入場再送日本原裝進口角色貼紙，參觀前請先預約入場。此外，「Mikey Mart」集結豐富的特展商品，包含日本展特別推出的金銀版圖錄，台灣展首賣壓克力鑰匙圈、T 恤、多種設計胸章等，於Mikey Mart消費滿額千元，還能把以主視覺帥氣角色們設計橫式大紙袋帶回家。此外，粉絲們還可以到 Café stand購買展覽限定特製餐點，5款冷泡茶使用精緻印刷玻璃瓶裝，購買即贈隨機款角色杯墊。另有以展覽主視覺設計盒身的綜合手工餅乾，買就送隨機款彩鑽明信片。高雄大立店人氣新櫃萬代官方扭蛋品牌「GBO」，引進近400 款扭蛋商品，從大人喜愛的收藏款到孩童熟悉的角色系列一應俱全。除了豐富商品選擇，GBO 高雄大立店也同步強化場域體驗。首度將日本 GBO 門市中具代表性的拍照場景設計導入南部，現場規劃扭蛋主題打卡區，讓消費者可拿著剛轉到的扭蛋於店內拍照留念。同時，店內亦設置可供拍照的大型扭蛋裝置，因造型醒目、互動性高，成為不少親子與年輕族群拍照分享的熱門設施。配合年末跨年檔期，GBO 高雄大立店也同步推出開幕限定活動。迎接2026年元旦，鈴鹿賽道樂園於元旦期間推出限定活動，從節慶演出到一日限定優惠，提供親子與年輕族群輕鬆安排跨年與元旦出遊行程。2026/1/1當天推出「元旦派對」一日限定活動，祭出「購買暢遊方案，全日暢遊加 1 元多 1 位」優惠，為新年首日增添遊園亮點。