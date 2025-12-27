全家2026新年福袋於12月25日開賣，一名網友在Threads分享，原本只是想碰碰運氣查看附近門市是否還有福袋庫存，沒想到竟買到2024年原價799元與499元的卡通肖像福袋，且通通下殺至99元。雖然內附的零食兌換券已過期，但實體商品仍讓她直呼超值，引來大批網友羨慕朝聖，也有不少人依照APP查詢衝門市成功入手。

全家福袋買到「99元隱藏版」！她開箱驚呼超值：不敢相信

一名網友近日在Threads發文分享，原本只是想看看住家附近的全家便利商店是否還有福袋庫存，沒想到竟意外發現門市仍在販售2024年的福袋，而且原價799元與499元的款式，價格竟直接下殺至99元，讓她當場手刀帶走兩袋，直呼：「超誇張！198元超佛！」

原PO表示，雖然福袋內附的零食兌換券都已過期無法使用，但光是福袋實體內容物就覺得非常划算，「到現在還是不敢相信這樣99⋯而且水壺有夠大」，認為就算不看兌換券，也完全物超所值。

《NOWNEWS》記者實際查詢後發現，原PO購入的是2024年全家卡通肖像福袋，其中799元系列為馬來貘休閒運動包福袋，除了外型可愛、容量大的運動包外，還附贈一個同系列的肖像冷水壺；另一款499元系列則是爽爽貓束口收納籃福袋，不僅有收納籃，還加送肖像果凍收納包，實用性相當高。

▲▼原PO購入的是2024年全家卡通肖像福袋，分別為799元系列馬來貘休閒運動包福袋以及499元系列爽爽貓束口收納籃福袋。（圖／記者鍾怡婷攝）
全家福袋庫存查詢方法曝！一票人成功入手嗨翻：有夠可愛

貼文曝光後，立刻吸引大批網友關注，不少人羨慕留言「我要哭死，我去年買惹」、「好划算」、「謝謝情報！」也有人依照資訊衝門市成功撿到便宜，「看到這篇，馬上衝去我家附近買了兩個海賊王收納籃」、「感恩你～買到行李袋了！有夠可愛」。

不過，也有不少網友反映即使APP顯示仍有庫存，實際到店卻撲空，「立馬找了附近有庫存的3家店，結果都撲空，看來沒有這種好運，只好算了，原PO運氣真的很好餒」、「打電話去問附近有三個的，說都退回去了，看來沒望」、「全家芝玉店門市，店員說已經到期不能賣了」，最好購買前還是先打電話至庫存門市詢問。

至於如何查詢福袋庫存，原PO也分享實用方法，民眾可透過全家APP首頁的「地圖趣」功能，在最上方搜尋欄輸入「2024」或「福袋」等關鍵字，再點選「店舖商品」即可查看各門市庫存狀況。APP目前也顯示2024年福袋統一特價99元，建議有興趣的民眾先致電門市確認，避免白跑一趟。

▲若想查詢福袋庫存，可透過全家APP首頁的「地圖趣」功能，在最上方搜尋欄輸入「2024」或「福袋」等關鍵字，再點選「店舖商品」即可查看各門市庫存狀況。（圖／翻攝自全家APP）
