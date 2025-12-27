我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林岱樺登台，現場群情激動，高喊「加油」、「當選」，支持者情緒達到高點。展現林岱樺不可擋的勝選實力。(圖／記者郭凱杰攝,2025.12.27)

▲林岱樺會後面對媒體聯訪詢問，她表示，看到高虹安爭議案的最新判決，認為自己的處境與高虹安相同，她有信心能證明自己清白。(圖／記者郭凱杰攝,2025.12.27)

高雄市長初選參選人林岱樺，今（27）日於鳳山舉辦三山造勢最終場，延續先前岡山、旗山兩場造勢，鳳山壓軸場現場已湧入大批民眾，活動甫開始人數直逼8萬人，開場即超過同場地造勢活動人數，氣勢震撼、林岱樺登台，現場群情激動，高喊「加油」、「當選」，支持者情緒達到高點。展現林岱樺不可擋的勝選實力。林岱樺表示，三山造勢象徵高雄正團結起來，為未來做出選擇，她也將在鳳山壓軸場，再次向全體市民強力宣示「團結勝選」的決心，迎向高雄下一個關鍵時刻。林岱樺指出，這一年來面對重重打擊，但在最絕望的時候，她始終記得父親交代：「不怨命、不怨天。」她強調，只要聽人民的心聲、感受市民的艱苦、耿直努力的服務，天公伯一定會給認真打拚的人交代。林岱樺稍早也於臉書發文表示，自己是高雄的女兒，也是真正鳳山的女兒，鳳山是她25年前政治起步的地方，是與市民共同打拚的起家厝，今日再度回到熟悉的鳳山，舉辦最重要的大型活動，誓言凝聚力量、團結勝選，爭取高雄的光榮。她也回憶父親一生最常叮嚀她：「政治人物若是無法度解決人民的問題，就是對不起人民。」林三郎在山市長任內，為解決鳳山垃圾問題承受極大壓力，為讓城市變得乾淨卻含冤入獄，直到過世都未能還清白，直至今日林三郎留給市民的是感念20年的政績。林岱樺表示，她的市長初選活動從大岡山、大旗美回到大鳳山，超過十萬鄉親站出來力挺，她深深一鞠躬感謝市民朋友的溫暖支持，也強調自己25年來沒有靠派系、沒有靠山頭，始終靠民眾的信賴，從立委走到今天參選市長。林岱樺也向市民懇託，在關鍵的初選民調中支持「高雄自己的女兒林岱樺」，喊話高雄人站出來選擇自己的未來。林岱樺會後面對媒體聯訪詢問，她則表示，近期看到高虹安爭議案的最新判決，認為自己的處境與高虹安相同，她有信心能證明自己清白，「司法的部分就交給司法的攻防，法院的判決我都尊重」。今天鳳山造勢活動，邀集多位市議員及破百個地方社團、民間團體到場力挺，支持者以實際行動展現對林岱樺的信任與期待，鳳山壓軸場將成三山造勢中最具震撼力的一役，周邊人潮持續外溢，也創下同場地民進黨市長初選活動人數新高。