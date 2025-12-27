我是廣告 請繼續往下閱讀

緬甸軍政府在分階段大選開跑前夕丟出一記「解禁」訊號，宣布自12月27日起全面解除仰光宵禁，形塑首都圈生活節奏回到常態的氛圍；但在內戰仍未停歇、反對勢力被排除的背景下，這一步究竟是解封經濟的起手式，還是為選舉包裝的政治操作，外界高度關注。軍方透過發言人紹敏通（Zaw Min Tun）發布聲明，稱仰光「區域穩定」已有改善，因此撤掉自2021年政變後實施的宵禁限制，理由包括要帶動經濟與商業活動、讓民眾交通更便利，也讓社會與宗教活動恢復正常運作。仰光過去曾實施從黃昏到清晨的長時段宵禁，近年逐步縮短後，僅剩凌晨1點到3點仍有管制；軍政府這次直接把最後一段也取消，等於宣告仰光宵禁正式退場。時間點之所以敏感，與軍政府推動的「分階段投票」行程緊密相扣。首波投票將在12月28日登場，後續兩階段分別落在2026年1月11日與1月25日，軍方也坦言因戰事延燒，投票不可能覆蓋全國所有鎮區，只能在部分地區進行。然而，翁山蘇姬及其全國民主聯盟（NLD）等反對陣營已被排除或遭解散，批評者認為選舉缺乏自由、公平與包容性，更像是軍方試圖把軍事統治轉化成「民選外觀」的合法性工程；人權觀察也呼籲各國拒絕承認這場不具公信力的投票。在國際層面，中國、俄羅斯與印度等國對軍政府的選舉計畫相對友善，但聯合國與西方國家多持否定態度，東協則持續要求回到更具包容性的政治進程；危機組織也分析，軍方希望藉選舉穩住治理結構，但戰場與政治對立不解，反而可能讓衝突週期更難收斂。宵禁解除或許能讓仰光的夜晚重新亮起來，商家與民眾也可能在短期內感受到「鬆一口氣」的生活變化，但真正決定緬甸是否走向正常的關鍵，從來不只是少了凌晨1點到3點的管制，而是戰火能否降溫、政治能否回到更具包容性的談判與治理。若選舉仍在排除反對聲音與衝突未止的前提下推進，解除宵禁再怎麼象徵性十足，也很難說服國內外，緬甸已經翻過動盪的一頁。