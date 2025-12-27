全家2026新春福袋開賣後話題不斷，一名網友今（27）日在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」發文表示，自己買完福袋開箱後，發現並沒有抽中熱門樂扣杯，而是幸運抽到市價499元的藍牙小音箱，開心地直呼回本，引來大量網友羨慕討論：「個人覺得藍芽音箱更好，恭喜！」
全家249元福袋沒抽中樂扣杯！他打開更驚喜 全場羨炸
一名網友今日在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」分享自己的全家福袋開箱內容，表示雖然沒有抽到大家瘋搶的樂扣杯，但卻意外抽中Aspor藍牙小音箱，官方定價為499元，讓他相當滿意，直呼「應該是有回本吧？」
貼文曝光後，立刻引發網友熱烈回應，不少人羨慕留言，「也太幸運了，怎麼覺得馬的抽比較好？」、「好讚好讚」、「個人覺得藍芽音箱更好，恭喜」、「我才兩個杯塞呢！還真是悲哀」、「超讚的耶」、「第一次看到藍牙小音箱」、「已羨慕」。
全家249元「2026新春福袋」太超值！全民瘋搶樂扣杯
全家今年推出的249元「2026新春福袋」，共分為馬年新春款、hahababy聯名款以及懷舊茄芷袋款，每袋皆內含市值超過250元的8款人氣零食與飲料，並加贈療癒或實用小物，消費者還有機會抽中泡泡瑪特公仔、藍牙音箱、中華職棒應援商品與福運抽獎券。
不少民眾陸續分享開箱成果，不少人抽到各種IP造型樂扣杯、牛奶兌換券、整串衛生紙兌換券、中職軟式棒球等，等於拆開福袋的瞬間回本。福袋內另附一張序號券，除了可登錄參加BMW豪車抽獎外，下方的立即抽獎區也能直接抽出貳獎至伍獎，已有不少人開出史奴比存錢筒、阿嬤圖文衣架與行李箱等獎項，甚至還有人抽中貳獎iPhone 17 Pro。
目前全家門市僅販售249元的基本款新春福袋，其餘IP肖像聯名福袋則預計於1月7日正式開賣。今年全家最大獎為BMW豪車3台，總市值接近600萬元，另有iPhone 17 Pro等高價獎項，預計將抽出30名幸運得主，有興趣的民眾快查詢附近門市還有沒有福袋庫存吧！
🟡全家2026春節福袋資訊
📍登錄序號時間截止日：2026/3/15之前
📍頭獎抽獎公布時間：2026/3/25在官網公布中獎名單
📍頭獎：BMW iX1 eDrive xLine（3名）
📍貳獎：iPhone 17 Pro 256GB（30名）
📍參獎：嚦咕麻將紀念金幣（8名）
📍肆獎：全盈+Pay儲值金5000元（20名）
📍伍獎：全家專屬禮物（40034名）
📍異業優惠
資料來源：全家官網
