中美洲國家瓜地馬拉27日發生重大交通事故，一輛客運巴士在該國西部泛美公路（Inter-American Highway）墜落深谷，造成至少15人死亡、19人受傷。根據路透社、美聯社等媒體報導，據瓜地馬拉當地消防部門表示，「這起交通事故共有15人罹難，分別為11名男性、3名女性及1名未成年人。」消防部門發言人阿馬多（Leandro Amado）並補充說，約有19名傷者已被送往事發現場附近的醫院。這起墜谷事故發生在索洛拉省（Solola）境內泛美公路（Pan-American Highway）中美洲段（Inter-AmericanHighway）172至174公里處。救援人員進行了兩個多小時的救援行動，救出傷者並找回罹難者遺體。從社群媒體的照片上可以看到，巴士翻覆到深谷當中，外型幾乎全毀，以及消防員努力搶救乘客。在事故發生之後，瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）向罹難者家屬表達慰問，並宣布全國哀悼三天。目前尚不清楚這起巴士事故原因。該地區以濃霧著稱，常會導致駕駛人的視線能見度大幅降低。在瓜地馬拉當地，涉及公共交通的交通事故仍然是一個令人擔憂的問題。據國家交通安全觀察站報告稱，在2025年1月至10月這段時間內，共發生446起涉及公共交通工具的事故，造成111人死亡，623人受傷。