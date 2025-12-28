歲末年終迎接跨年，拿坡里表示，9塊烤雞269元下殺不到5折「比買一送一便宜」，新品大披薩「買一送一」吃到明年；三商炸雞表示，炸棒腿6隻99元、炸雞買一桶送一斤；德克士炸雞創意推出「天天買一送一優惠券」倒數日曆優惠活動。《NOWNEWS今日新聞》記者整理年底最新炸雞優惠，給讀者一次掌握。
拿坡里：比買一送一便宜！9塊烤雞269元
迎接跨年歡聚時刻，拿坡里超狂烤雞優惠來了！兩階段開吃豪華組合「比買一送一便宜」！
◾️即日起至12/30拿坡里「9塊烤雞269元」！拿坡里即日起至12月30日，首波驚喜開吃「6塊烤雞（2隻雞腿、2隻雞翅與2塊腿排）＋3隻青花椒翅」總共9塊烤雞特價269元（原價585元），下殺不到5折、現省316元，換算相當於一塊烤雞平均30元有找好划算。
◾️2026/1/2至2/4「9塊烤雞269元」吃到明年！同樣「9塊烤雞」269元優惠組合拿坡里搶先預告，明年再吃超過一個月。而且2026年1月2日（五）至1月31日（六），APP會員可憑三商美食APP領券，獨享專屬優惠價259元；優惠券可兌換2026年2月4日。
三商炸雞：炸棒腿6隻99元！買一桶送一斤333元 優惠菜單一覽
三商炸雞歲末炸雞優惠開吃，即日起至2026年1月5日，滿足肉肉控「大肉量」專屬優惠：
◾️買一桶送一斤！買一桶增重30%的5隻酷樂雞腿「免費贈送」一斤滋汁腿排桶，特價333元（原價620元）、現省287元。
◾️炸棒腿6隻99元！三款口味的灑粉酥炸棒腿，6隻特價99元（原價169元）、現省70元。
◾️點心特價39元起！玉米筍特價39元（原價89元）、煉乳銀絲卷特價49元（原價89元）、最多現省50元。
德克士：「天天買一送一優惠券」倒數日曆
德克士年底創意推出「天天買一送一優惠券」倒數日曆優惠活動，只要加入德克士會員，即可每日領取買一送一不同品項優惠券，至門市臨櫃或自助點餐機任一消費即可使用。吃得到山葵風味WASABI雞軟骨、海派鮮脆蝦、紫金QQ球、香辣雞翅、洋蔥圈與多款人氣飲品。
即日起至2026年1月1日，活動期間新加入會員者，將收到「加入當日起至2026年1月1日」之倒數優惠券，並同步獲得會員註冊禮。提醒大家，本活動僅限門市 POS 櫃檯／KIOSK自助點餐機使用，每張倒數優惠券，僅限當日使用；恕不適用第三方外送平台、電話訂餐或其他非指定通路。
懶得出門，德克士還加碼聚餐優惠；透過LINE官方帳號線上點餐，外帶或外送皆可享有7折優惠。
資料來源：拿坡里、三商炸雞、德克士炸雞
