我是廣告 請繼續往下閱讀

麥當勞：買一送一優惠券！天天加碼翻牌2次 歡樂送優惠開吃

麥當勞「買一送一」優惠券！

天天加碼「抽2次優惠券」翻牌遊戲！

早餐「蕈菇滿福堡系列」回歸65折！

必勝客：大披薩買一送一！天天抽東京雙人機票及溫泉旅遊

必勝客外帶常態優惠，大披薩「買一送一」、外送披薩「買大送小」！

摩斯漢堡：跨年「買一送一」MOS超值省優惠券

買一送一！

加10元多一件！

超值獨享餐189元起！

早餐套餐59元起！

▲摩斯漢堡12月「MOS超值省」優惠券，現在就按右鍵存圖、或手機長按存至相簿，出示圖片即享優惠。（圖／摩斯漢堡mos.com.tw）

漢堡王：「加1元多一件」歲末年終優惠券倒數開吃

達美樂：買1送2！免費升級火山披薩

拿坡里：比買一送一便宜！9塊烤雞269元

9塊烤雞269元兩大優惠！

肯德基：「6炸雞＋6蛋撻」399元！蛋撻買一盒送一顆

炸雞「買6送6」蛋撻！

聖誕巨大桶8折！

▲肯德基炸雞「買6送6」蛋撻。（圖／記者蕭涵云攝）

三商炸雞：炸棒腿6隻99元！買一桶送一斤優惠菜單

頂呱呱：雞排午茶套餐99元

繼光香香雞：派對餐399元！招牌磁鐵燈箱79元加購

「聖誕派對餐」399元！

德克士：天天買一送一！天天有優惠券倒數日曆

21風味館：「21熟客券」開吃7折優惠！