迎接跨年速食優惠整理！買一送一開吃麥當勞、必勝客、達美樂、肯德基、拿坡里、三商炸雞、漢堡王、摩斯漢堡、頂呱呱、繼光香香雞、德克士炸雞、21風味館等12大優惠《NOWNEWS今日新聞》最新好康給讀者一次掌握。
麥當勞：買一送一優惠券！天天加碼翻牌2次 歡樂送優惠開吃
麥當勞跨年繼續吃APP兩週年慶超多優惠券，歡樂送優惠也有滿額「免費送大薯」，早餐65折回歸蕈菇滿福堡。
◾️麥當勞「買一送一」優惠券！
麥當勞表示，週年慶即日起至12月30日，「買一送一」優惠券開吃：
單點薯餅買一送一、
單點中杯飲品買一送一、
單點焦糖奶茶（冰）買一送一、
單點金選那堤（冰／熱）買一送一、
買指定超值全餐「免費送4塊原味麥克雞塊」、
買指定超值全餐「免費送麥香魚」、
買指定超值全餐「免費送麥香雞」、
買指定超值全餐「免費送吉事漢堡」、
買指定超值全餐「免費送勁辣香雞翅（一份兩塊）」、
歡樂送限定／單筆滿250元「免費送中薯」、
手機點餐限定／單筆買100元「免費送小杯玉米湯」。
◾️天天加碼「抽2次優惠券」翻牌遊戲！即日起至12月30日連續7天，「High翻聖誕」翻出新品優惠，天天加碼多抽2張優惠券。
◾️早餐「蕈菇滿福堡系列」回歸65折！12月24日起至2026年2月22日（或售完為止）：「菇Luck雙享餐」250元：2份蕈菇豬肉滿福堡加蛋+6塊麥克雞塊+2份薯餅+2杯38元飲品、「福氣滿滿雙享餐」220元：2份豬肉滿福堡加蛋+6塊麥克雞塊+2份薯餅+2杯38元飲品。
必勝客：大披薩買一送一！天天抽東京雙人機票及溫泉旅遊
必勝客外帶常態優惠，大披薩「買一送一」、外送披薩「買大送小」！
必勝客表示，歲末年終狂21天「天天抽」東京雙人機票加碼五星級溫泉假期！即日起至2026年1月5日（一），活動期間登入PK雙饗卡，會員購買「黑鑽松露火山餐999元起」或「聖誕跨年大套餐1049元起」（含百事系列飲品，百事可樂或七喜），即可參加抽獎、天天抽出一名幸運兒，有機會抽中價值23000元的頭獎日本東京雙人來回機票抵用券，共21名。
即日起至2026年1月19日（一），活動期間登入PK雙饗卡，會員訂購「私廚饗宴餐」，開吃「私廚系列大披薩（共6種口味任選）＋副食（199元～229元任選）＋冰藏起司塔兩顆＋原萃日式綠茶1.25L乙瓶」，即可參加抽獎，有機會抽中價值15000元的五星級溫泉飯店一泊一食旅遊抵用券。
摩斯漢堡：跨年「買一送一」MOS超值省優惠券
◾️買一送一！可樂／雪碧等飲料「買一送一」任選2杯35元、冰橙咖啡／香吉士蒟蒻冰茶／香吉士蘇打「買一送一」任選2杯75元。
◾️加10元多一件！加10元多一杯」摩斯咖啡L／摩斯經典奶茶「任選2杯70元、「加10元多一杯」耶加雪菲任選2杯90元。
◾️超值獨享餐189元起！「摩斯鱈魚堡＋月亮薯條＋圈圈蝦餅＋冰紅茶」189元、「摩斯吉士漢堡／蜜汁烤雞起司堡／超級大麥燒肉珍珠堡＋月亮薯條＋圈圈蝦餅＋冰紅茶」199元。
◾️早餐套餐59元起！「摩斯貝果附草莓醬＋冰紅茶L」59元、「番茄吉士蛋貝果／火腿歐姆蛋貝果／培根雞蛋貝果＋冰紅茶L」套餐79元。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家準備好摩斯漢堡12月「MOS超值省」總共16張優惠券，民眾只要拿手機按右鍵、一鍵存圖在手機裡，活動期間內到門市現場出示圖片就能享有優惠。提醒大家，優惠券僅限臨櫃及自助點餐機點購（APP、網路訂餐、外送不適用）；飲品買1送1、飲品加10元多1杯不可與套餐優惠合併使用。
漢堡王：「加1元多一件」歲末年終優惠券倒數開吃
漢堡王即日起至12月31日，「歲末歡慶優惠券」倒數爽吃，4塊雞塊、薯條、薯球等「加1元多一件」，1+1自由配69元，雙堡99元起有「經典脆雞堡＋BBQ培根牛肉堡」、「華鱈魚堡＋脆雞堡」可選，109元起「單人滿足餐」4件組下殺49折，189元起「雙人激省餐」組合，整張優惠券現省2723元。
達美樂：買1送2！免費升級火山披薩
達美樂跨年優惠推薦！輸入優惠代碼「352749」，購買3個大披薩799元起，還可「免費升級」1個火山披薩；而優惠代碼「770779」則享外帶「買1送2」優惠，相當於買大送大送可樂。
拿坡里：比買一送一便宜！9塊烤雞269元
迎接跨年歡聚時刻，拿坡里超狂烤雞優惠「比買一送一便宜」：
◾️9塊烤雞269元兩大優惠！拿坡里即日起至12月30日、2026年1月2日至2月4日，首波驚喜開吃「6塊烤雞（2隻雞腿、2隻雞翅與2塊腿排）＋3隻青花椒翅」總共9塊烤雞特價269元（原價585元），下殺不到5折、現省316元，換算相當於一塊烤雞平均30元有找好划算。
2026年1月2日（五）至1月31日（六），拿坡里APP會員可憑三商美食APP領券，獨享專屬優惠價259元；優惠券可兌換2026年2月4日。
肯德基：「6炸雞＋6蛋撻」399元！蛋撻買一盒送一顆
肯德基表示，跨年炸雞、蛋撻優惠開吃：
◾️炸雞「買6送6」蛋撻！即日起至2026年1月1日，爽吃雞撻雙享桶「6塊咔啦脆雞＋6顆原味蛋撻」優惠399元，免輸入優惠代碼，外帶、外送都適用。
◾️聖誕巨大桶8折！肯德基開吃「雪花乳酪脆雞 x 4＋咔啦脆雞 x 4＋黃金超蝦塊 x 2份＋魚圈圈＋草莓奶油比司吉 x 2＋奇巧可可流心三重奏蛋撻 x 3＋原味蛋撻 x 3」下殺888元，對比原價1099元、相當於現打8折。
三商炸雞：炸棒腿6隻99元！買一桶送一斤優惠菜單
三商炸雞跨年炸雞優惠來了！即日起至2026年1月5日，買一桶增重30%的5隻酷樂雞腿「免費贈送」一斤滋汁腿排桶，特價333元（原價620元）、現省287元。
還有三款口味的灑粉酥炸棒腿，6隻特價99元（原價169元）、現省70元；玉米筍特價39元（原價89元）、煉乳銀絲卷特價49元（原價89元）、最多現省50元。
頂呱呱：雞排午茶套餐99元
頂呱呱即日起至12月31日，平日下午14:00-17:00開吃呱呱雞排午茶組合，全台頂呱呱門市（桃園機場／松山機場／南港Lalaport門市除外）：
◾️「雞排午茶輕享餐」特價99元（原價144元）：呱呱雞排1塊＋35元飲品1杯。
◾️「雞排午茶滿足餐」特價129元（原價187元）：呱呱雞排1塊＋地瓜薯條(小)＋35元飲品1杯。
提醒大家，35元飲品可任選可樂系列M／功夫純茶M／熱紅茶／熱綠茶。
繼光香香雞：派對餐399元！招牌磁鐵燈箱79元加購
即日起至2026年1月4日，繼光香香雞推出限量「聖誕派對餐」及「迷你招牌磁鐵燈箱」最新周邊：
「聖誕派對餐」399元！ 開吃「香香炸雞L＋蒜脆杏鮑菇＋原味樂薯＋阿根廷魷魚M」399元。單筆消費滿150元，可以79元加價「迷你招牌磁鐵燈箱」限時限量開搶，雙面設計大開諧音梗「補雞到」玩笑，數量有限售完為止。
德克士：天天買一送一！天天有優惠券倒數日曆
德克士「天天買一送一優惠券」倒數日曆優惠活動，只要加入德克士會員，即可每日領取買一送一不同品項優惠券，至門市臨櫃或自助點餐機任一消費即可使用。吃得到山葵風味WASABI雞軟骨、海派鮮脆蝦、紫金QQ球、香辣雞翅、洋蔥圈與多款人氣飲品。
提醒大家，即日起至2026年1月1日新加入會員者，將收到「加入當日起至2026年1月1日」之倒數優惠券，並同步獲得會員註冊禮；僅限門市POS櫃檯／KIOSK自助點餐機使用，每張倒數優惠券，僅限當日使用；恕不適用第三方外送平台、電話訂餐或其他非指定通路。
21風味館：「21熟客券」開吃7折優惠！
21風味館即日起至2026年2月3日，年末21Plus獨家優惠券「21熟客券」下殺7折：
◾️周一、三、五：「21香草烤半雞」特價195元、「香草烤雞腿2入」特價188元。
◾️周二、四：「烤腿泡麵小薯」特價159元、「半雞烤腿」285元。
◾️周末五六日加碼：「半雞杏鮑菇」特價249元、「烤雞優惠再送2中薯」特價469元。
資料來源：麥當勞、必勝客、達美樂、肯德基、拿坡里、三商炸雞、漢堡王、摩斯漢堡、頂呱呱、繼光香香雞、德克士炸雞、21風味館
