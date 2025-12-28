我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Daddoa在韓國美妝界擁有一席之地。（圖／Daddoa YouTube）

韓國美妝圈傳出令人心痛的消息，被譽為初代美妝網紅的Daddoa（다또아）在本月16日離世，得年29歲，她過去曾經創下Cyworld社群平台年訪客數破1000萬人的超強紀錄，她日前才宣布要拾回課業考研究所，沒想到才暫別幕前就傳出噩耗，讓許多粉絲感到相當可惜。根據韓媒報導，Daddoa的經紀公司於24日宣布Daddoa離世的消息，透露她是在16日離世，跟隨家屬的意願，希望大家不要隨意猜測以及臆測她離世的原因，只要靜靜的悼念她即可，並未公開具體的死因。Daddoa經紀公司Leferi董事也心疼發聲，表示Daddoa不僅是第一代崛起的YouTuber，還是證明了K-Beauty可以發揚全世界的重要人物之一。Daddoa出生自1996年，高中去寮國留學時開啟了美妝之路，當時在社群平台Cyworld創下了年訪客超過千萬的超強紀錄，2014年她開設YouTube頻道，獲得了更高知名度，在亞洲美妝界擁有不凡影響力。不過距離Daddoa上次發布影片已經是四年前，今年初她曾宣布自己要重拾課業，準備考研究所，暫別螢幕獲得許多粉絲支持，沒想到再次聽到Daddoa的消息竟不是聽到她順利上榜，而是離開這個世界，讓人感到非常不捨。