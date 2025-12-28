我是廣告 請繼續往下閱讀

近日有媒體報導，中共解放軍戰略支援部隊，直接操控2018年高雄市長選舉的驚人內幕，透過神祕的「56所」（中國人民解放軍網絡空間部隊第五十六研究所）製造金流斷點，成功讓「韓流」席捲全台。對此，遭影射的立法院長韓國瑜今（28）日罕見動怒發聲，直呼抹紅、抹黑、抹臭既廉價、又拙劣，這兩天新聞影射過的共諜人物，根本完全不認識。近日有多家媒體披露，中共解放軍密集介入我國選舉，近日暗網流出三段解放軍會議錄音檔，記錄解放軍「戰略支援部隊」官員與中共民間網路科技企業討論，指定撥款2千萬人民幣，介入2018年高雄選舉，最終成功獲致國民黨參選人韓國瑜當選的結果。對此，韓國瑜今天透過臉書發聲，直呼「抹紅、抹黑、抹臭既廉價、又拙劣」，卻是轉移執政不利的好方法，從王立強到向心夫妻，和這兩天新聞影射過的共諜人物，根本完全不認識。若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？韓國瑜直指，選前繪聲又繪影，選後證明假訊息，滿街敲鑼抓共諜，竟在綠營自家裡，台灣的民主，是人民一票一票親自投出來的決定，2000萬人民幣，就能動搖台灣人民的投票意志？太看輕台灣人民，也羞辱台灣民主，「為政者，民為貴、社稷次之，君為輕」，順序千萬別顛倒。