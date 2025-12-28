我是廣告 請繼續往下閱讀

昨（27）日深夜11時18分，宜蘭外海發生規模7.0強震，全台震感強烈，新北市最大震度達4級。強震發生後，新北市政府隨即開設災害應變中心。雖然各地暫無重大傷亡傳出，但位於新莊區的丹鳳高中前龍安陸橋，卻發生大批紅磚掉落事故，現場一片狼藉，所幸事發當時無人經過，未造成傷亡。議員陳世軒痛批，市府三天前才通報安全無虞，如今卻因為強震受損。新北市消防局於28日凌晨表示，深夜11時31分接獲報案，指新莊區龍安陸橋發生磚塊掉落。陸橋橋柱的紅磚牆面疑似不堪地震劇烈晃動，發生大面積剝落，破碎的磚塊散落在陸橋階梯上，封鎖線隨即被拉起，嚴禁人員靠近以策安全。陳世軒親赴現場視察，並拍片痛批，早在3天前就有民眾反映，陸橋壁面紅磚出現膨脹、鼓起及長條形裂縫，他當時就已經通報工務局處理。陳世軒收到的回覆竟是「公所於今年8月已檢測過，並無安全疑慮」。他憤怒表示「結果今天晚上磚塊就全部掉滿地，還好沒有砸到人！」他質疑市府的檢測機制形同虛設，要求工務局必須在最短時間內完成修繕，並應立即針對新莊區內的所有陸橋進行通盤檢修。