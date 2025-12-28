我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨宜蘭縣長提名爭奪戰升溫。宜蘭縣黨部舉行地方協調會，爭取提名的立委吳宗憲與宜蘭縣議會議長張勝德都親自出席，經過一個半小時的閉門討論，兩位意志堅定，對於「由誰出戰」未達成共識。對此，縣黨部主委林明昌表示，由於地方協調未果，將報請黨中央於十天內介入協調，若協調不成則進入民調程序，力求在農曆年前完成提名作業。面對黨內競爭，吳宗憲與張勝德皆展現出「良性競爭」的姿態。吳宗憲強調，雖然目前共識尚未達成，但無論最終由誰出線，另一方都將傾全力協助，確保國民黨在宜蘭維持百分百團結；張勝德則呼籲黨中央在民主制度下，以「公平、公正、公開」的方式產生人選，並希望盡快完成程序，讓基層提早展開整合工作。吳宗憲率先啟動「宜蘭走新路」首場造勢，未來將巡迴各鄉鎮透過宣講、掃街與座談爭取民意支持；張勝德則計畫於一月三日在冬山鄉農會旁舉辦首場問政懇託會，積極凝聚地方力量。雙方各展身手，讓黨內縣長爭霸戰提前進入白熱化。在「勝選優先」的前提下，黨中央如何在十天內化解僵局，將是接下來觀察的重點。