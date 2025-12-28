鄉親記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，12月29日（一）在桃園市、台中市、台南市、雲林縣、嘉義縣、台東縣，上述縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、遷移工程，最長停水影響時間長達10小時的情況。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣縣市12月29日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。
◼︎桃園市停水範圍一次看
🕦停水時間：12月29日上午10時至16時（6小時）
停水原因：龜山區自強西路374巷口配合汙水改管事宜
📍停水影響區域
桃園區：壽山路。
龜山區：光峰路、壽山路、壽德街、大同路、民富街、民族街、永和街、自強西路、金福街、陸光路。
降壓區域
龜山區：三民路、仁愛街、信義街、和平街、壽山路、壽德街、壽祿街、壽福街、忠孝街、民安街、民權街、民生街、興一街、興中街、興二街、萬全街、萬壽街、萬壽路二段、頂興路。
◼︎台中市停水範圍一次看
🕦停水時間：12月29日上午08時30分至17時（8小時半）
停水原因：東區十甲北街周邊汰換管線工程
📍影響區域
太平區：中山路四段以南、旱溪東路一段以東、環中東路四段以西。
東區：樂業路以北。
🕦停水時間：12月29日上午08時30分至17時（8小時半）
停水原因：南區南平路等汰換管線工程
📍影響區域
南區：五權南路、南平一街、南平路、和昌街、忠明南路、新和街、永和街、福中街、福南街、福和街、福平街、福德街、福新街、福東街、美和街、美村南路、美村路二段、高院路。
🕦停水時間：12月29日上午09時至17時（8小時）
停水原因：自立路、自強路段汰換管線工程。
📍影響區域
沙鹿區：三鹿里。
龍井區：山腳里。共2個村里。
◼︎雲林縣停水範圍一次看
🕦停水時間：12月29日上午09時至17時（8小時）
停水原因：虎尾鎮台榮及土庫鎮源欣興等公司供水管線工程管線連接作業
📍影響區域
斗六市：義和一路。斗南鎮/延平北路、義和一路、義和三路、義和二路、義和路、雲科路四段。
虎尾鎮：延平北路、縱貫公路。
🕦停水時間：12月29日上午08時至18時（10小時）
停水原因：西螺鎮建興路段汰換管線工程。
📍影響區域
西螺鎮：中正路、建興路、福興路、自強街。
◼︎嘉義縣停水範圍一次看
🕦停水時間：12月29日上午08時30至17時（8小時半）
停水原因：民雄所分區管網維護及漏水調查作業
📍影響區域
民雄鄉：三興村、松山村、東興村、大崎村。
大林鎮：中坑里(大學路一段、嘉106-2、修德路、嘉106、嘉108、嘉111、陳厝寮、崎腳、坪仔頂、葉子寮、會嘉厝、菁仔宅、田寮、后湖、圳頭、大坑、刺竹虎、甘蔗宅、柿子寮、松子腳、東湖子、內埔、內埔子)。
◼︎台南市停水範圍一次看
🕦停水時間：12月29日上午09時至17時（8小時）
停水原因：永康區大橋三街等汰換管線工程
📍影響區域
永康區：大橋一街31巷、大橋一街31巷41弄、大橋三街10巷。
🕦停水時間：12月29日上午09時至15時30分（5小時半）
停水原因：新裝斷管連接施工
📍影響區域
南區：灣裡路640巷以東、興南街101巷以西、興南街以南、灣裡路以北。
🕦停水時間：12月29日上午08時至17時（9小時）
停水原因：辦理楠西區茄拔路等汰換管線工程施工停水。
📍影響區域
楠西區：中正路、仁愛路、信義路、和平路、茄拔路。
◼︎台東縣停水範圍一次看
🕦停水時間：12月29日上午09時至16時（7小時）
停水原因：綠色隧道小區流量計故障更換
📍影響區域
臺東市：南王里，更生北路。
卑南鄉：賓朗村。共2個村里，十股產業道路、和平路、新生北路、更生北路、賓朗路。
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司
我是廣告 請繼續往下閱讀
🕦停水時間：12月29日上午10時至16時（6小時）
停水原因：龜山區自強西路374巷口配合汙水改管事宜
📍停水影響區域
桃園區：壽山路。
龜山區：光峰路、壽山路、壽德街、大同路、民富街、民族街、永和街、自強西路、金福街、陸光路。
降壓區域
龜山區：三民路、仁愛街、信義街、和平街、壽山路、壽德街、壽祿街、壽福街、忠孝街、民安街、民權街、民生街、興一街、興中街、興二街、萬全街、萬壽街、萬壽路二段、頂興路。
🕦停水時間：12月29日上午08時30分至17時（8小時半）
停水原因：東區十甲北街周邊汰換管線工程
📍影響區域
太平區：中山路四段以南、旱溪東路一段以東、環中東路四段以西。
東區：樂業路以北。
🕦停水時間：12月29日上午08時30分至17時（8小時半）
停水原因：南區南平路等汰換管線工程
📍影響區域
南區：五權南路、南平一街、南平路、和昌街、忠明南路、新和街、永和街、福中街、福南街、福和街、福平街、福德街、福新街、福東街、美和街、美村南路、美村路二段、高院路。
停水原因：自立路、自強路段汰換管線工程。
📍影響區域
沙鹿區：三鹿里。
龍井區：山腳里。共2個村里。
◼︎雲林縣停水範圍一次看
🕦停水時間：12月29日上午09時至17時（8小時）
停水原因：虎尾鎮台榮及土庫鎮源欣興等公司供水管線工程管線連接作業
📍影響區域
斗六市：義和一路。斗南鎮/延平北路、義和一路、義和三路、義和二路、義和路、雲科路四段。
虎尾鎮：延平北路、縱貫公路。
停水原因：西螺鎮建興路段汰換管線工程。
📍影響區域
西螺鎮：中正路、建興路、福興路、自強街。
◼︎嘉義縣停水範圍一次看
🕦停水時間：12月29日上午08時30至17時（8小時半）
停水原因：民雄所分區管網維護及漏水調查作業
📍影響區域
民雄鄉：三興村、松山村、東興村、大崎村。
大林鎮：中坑里(大學路一段、嘉106-2、修德路、嘉106、嘉108、嘉111、陳厝寮、崎腳、坪仔頂、葉子寮、會嘉厝、菁仔宅、田寮、后湖、圳頭、大坑、刺竹虎、甘蔗宅、柿子寮、松子腳、東湖子、內埔、內埔子)。
🕦停水時間：12月29日上午09時至17時（8小時）
停水原因：永康區大橋三街等汰換管線工程
📍影響區域
永康區：大橋一街31巷、大橋一街31巷41弄、大橋三街10巷。
停水原因：新裝斷管連接施工
📍影響區域
南區：灣裡路640巷以東、興南街101巷以西、興南街以南、灣裡路以北。
停水原因：辦理楠西區茄拔路等汰換管線工程施工停水。
📍影響區域
楠西區：中正路、仁愛路、信義路、和平路、茄拔路。
🕦停水時間：12月29日上午09時至16時（7小時）
停水原因：綠色隧道小區流量計故障更換
📍影響區域
臺東市：南王里，更生北路。
卑南鄉：賓朗村。共2個村里，十股產業道路、和平路、新生北路、更生北路、賓朗路。
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司