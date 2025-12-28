我是廣告 請繼續往下閱讀

▲三上悠亞（如圖）所發行的迷因幣募資已突破1.1億元。（圖／翻攝自MIKAMI COIN 網頁）

▲關於迷因虛擬貨幣暴跌，讓許多投資人虧損，三上悠亞發文澄清，她是代言人，沒有參與營運。（圖／翻設自三上悠亞Twitter@yua_mikami）

日本前AV天后三上悠亞引退後做了新嘗試，今年4月底曾進軍加密貨幣市場，在Solana區塊鏈上發行個人迷因幣「$MIKAMI」，因高人氣在短短幾天內預購就吸金達360萬美元，約新台幣1.1億元。不過該幣正式發行後幣價卻突然暴跌87%，讓大批跟風投資的粉絲虧損，氣得痛罵她。面對質疑，三上悠亞本人當時也在社群平台緊急發聲喊冤，強調自己只是代言人，不參與營運，與營運方切割。三上悠亞在4月底大動作宣布跨足區塊鏈領域，推出以自己為名的迷因幣「$MIKAMI」。因她在亞洲地區的龐大粉絲基礎，預售階段就展現了驚人的吸金能力。在5月3日時，該項目已募得超過360萬美元，約為新台幣1.16億元，甚至在截止後仍有不少死忠粉絲持續挹注資金，市場熱度一度爆表。三上悠亞發行的虛擬貨幣很有規劃，共分為四個階段，第一階段是發售「$MIKAMI」，建立相關社群，並且到交易所正式上市；第二階段為推出官方「三上神社」，和粉絲互動、舉辦創作比賽；第三階段是推出現實世界的商品，如：簽名海報、收藏品；最後一階段是舉辦粉絲見面會、線上演唱會。不過女神幣的美夢在5月8日正式發行後瞬間破滅。幣值在上市後未能延續預售氣勢，反而從高點一路狂瀉，跌幅高達87%。許多抱著發財夢進場的粉絲資產瞬間縮水，網路社群哀鴻遍野，痛批三上悠亞利用名氣坑殺粉絲，甚至有網友到她的社群帳號洗版謾罵。眼看爭議越演越烈，三上悠亞在 X（原 Twitter）上發布聲明回應，她表示：「針對這次的項目，我是以『廣告塔（宣傳大使之意）』的立場參與其中。對於營運方的判斷或價格的變動，我完全沒有參與。」她在貼文中解釋：「對於錯誤資訊的傳播，我會真摯地接受，未來也會努力活動，避免再造成誤解。」儘管本尊親自出面澄清，將責任歸咎於營運方並強調自己僅負責宣傳，但對於已經慘賠的投資者來說，女神的這番解釋能否平息怒火，至今仍有待觀察。