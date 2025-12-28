迎接2026跨年開喝7家「買一送一」手搖飲料優惠，CoCo都可表示，兩大外送優惠「買一送一」免出門、全台門市「小湯圓奶茶2杯99元」；珍煮丹表示，「買一送一」還有滿額85折優惠；可不可熟成紅茶表示，2杯88元起，《NOWNEWS今日新聞》一次整理樂法、麻古茶坊、烏弄、TEA TOP第一味都「買一送一」最新優惠全攻略。
珍煮丹：買一送一！滿額85折外送優惠
珍煮丹表示，年末三大手搖飲料優惠開喝！Uber Eats外送平台點得到珍煮丹「買一送一」喝復刻紅茶拿鐵、木梨茉莉、桂花茉綠、絲絨港奶；Uber One會員「冬茶花白買一送一」獨享優惠；會員獨享輸入「年末享點」消費滿額「85折優惠」。
提醒大家，部分門市可能不參與本活動，數量有限售完為止；實際活動詳情及辦法，請以APP及官網結帳頁面顯示為主。
CoCo都可：「買一送一」兩大外送優惠！全台門市小湯圓奶茶2杯99元
◾️「CoCo買一送一」兩大外送優惠！即日起至2026年1月7日，foodpanda開喝大杯「日焙珍珠奶茶買一送一」外送優惠；即日起至2026年1月6日，Uber Eats外送平台則點得到大杯「四季春青茶、3Q奶茶買一送一」，兩大外送優惠免出門，爽爽喝到明年。
◾️全台門市大杯小湯圓奶茶「2杯99元」！CoCo都可暖心優惠喝到跨年夜，即日起至12月31日（或各店售完為止），全台門市大杯「小湯圓奶茶2杯99元」！
可不可熟成紅茶：買一送一外送優惠！全台門市「2杯88元」起
迎接跨年，可不可熟成紅茶即日起至12月30日，搶先喝Uber Eats指定品項「同品項買一送一」外送優惠！參加品項：榖奈輕纖茶／穀奈冷露／榖奈歐蕾；全品項消費滿399元「現折60元」。提醒大家，如未出現買一送一綠色字樣表示優惠已兌換完畢；請以2的倍數訂購，下單金額會是折扣後金額；優惠數量有限，贈完即止；單筆訂單限贈一次，不累贈。
跨年可不可熟成紅茶全台門市都有手搖飲料優惠，「2杯88元」、「2杯99元」組合價開喝！即日起至2026年1月1日，全台門市現場限定1+1「奶茶＋單品茶」優惠。
◾️1+1兩大杯88元喝得到：熟成歐蕾／白玉奶茶／胭脂奶茶（奶茶3選1）＋半熟烏龍／熟成紅茶／胭脂紅茶／麗春紅茶（單品茶4選1）。
◾️1+1兩大杯99元則有：半熟烏龍厚乳／熟成榛果歐蕾／胭脂歐蕾（奶茶3選1）＋半熟烏龍／熟成紅茶／胭脂紅茶／麗春紅茶（單品茶4選1）。
提醒大家，僅限門市現場與電話自取顧客限定；恕不適用線上點(自取/外送)、電話外送及外送平台；優惠組合價不適用加料加價；此優惠不得與買五送一、會員禮物券及其他優惠活動併用；部分特規門市不參加此活動：漢神巨蛋、新濱町店、新烏日台鐵。
樂法：買一送一！外送優惠免出門
即日起，Uber Eats外送平台點得到蘋果蜂蜜綠茶、林華泰四季青茶、林華泰梅子鐵觀音「買一送一」優惠。
提醒大家，數量有限售完為止；部分門市不參與，實際活動詳情及辦法，請以APP及官網結帳頁面顯示為主。
麻古茶坊：跨年前喝「粉粿金萱買一送一」！加碼贈送雙杯保冷袋
麻古茶坊表示，即日起至12月30日（二），外送平台Uber Eats開喝「大杯粉粿金萱買一送一」！購買優惠組合再加碼，免費贈送「雙杯保冷袋」一個（數量有限，送完為止）。
烏弄UNOCHA：買一送一！Uber Eats外送優惠
烏弄UNOCHA也有Uber Eats外送優惠！即日起至12月29日，跨年前搶先喝台茶十八號紅玉、春枝梅綠、檸檬冬露「買一送一」。提醒大家，部分門市不參與本活動，數量有限售完為止；實際活動詳情及辦法以APP及官網結帳頁面顯示為主。
TEA TOP：買一送一、奶茶8折！超多Uber Eats外送優惠
即日起至12月29日，Uber Eats外送平台點得到TEA TOP超多手搖飲料外送優惠！包括冬瓜青茶、仙楂108、碳焙鐵觀音、茉香綠茶、冬瓜檸檬「買一送一」，108焙烏龍鮮奶茶、蕎麥鮮奶茶、紅茶鮮奶茶、桂花凍108、奶茶「8折優惠」。
提醒大家，部分門市不參與本活動，數量有限售完為止；實際活動詳情及辦法以APP及官網結帳頁面顯示為主。
資料來源：CoCo都可、珍煮丹、可不可熟成紅茶、樂法、麻古茶坊、烏弄、TEA TOP第一味
