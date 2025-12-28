我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）今（28）日例行賽，休士頓火箭靠著超級球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）火力全開，在主場以117：100輕取克里夫蘭騎士，在少了主戰中鋒申京（Alperen Sengun）的情況下，仍打出一場內容紮實的團隊勝利。杜蘭特僅出賽前三節便高效攻下全場最高30分，外加7助攻、4籃板，投籃17投11中，第三節打完火箭已建立多達27分領先，讓他第四節直接提前收工。火箭也藉此拿下近兩場比賽的第二勝，成功止住先前低潮。比賽關鍵出現在第三節中段，當騎士一度將比分追近至12分差距後，火箭隨即打出一波15：0猛烈攻勢，徹底拉開戰局。期間杜蘭特不僅完成灌籃，還造成騎士總教練阿特金森（Kenny Atkinson）因抗議判決吞下技術犯規，並親自穩穩罰進技術罰球，氣勢完全倒向主隊。火箭此役外線火力兇猛，全隊三分球35投16中，命中率接近五成。替補後衛謝潑德（Reed Sheppard）表現亮眼，攻下18分、8助攻，成為板凳最大亮點；史密斯（Jabari Smith Jr.）貢獻15分、7籃板，連續第5場比賽至少15分，湯普森（Amen Thompson）也有13分、9籃板進帳。頂替先發的亞當斯（Steven Adams）則送出9分、8助攻，成功撐起禁區與組織任務。騎士方面，替補泰森（Jaylon Tyson）拿下23分、14籃板的雙十表現，但仍難以挽回戰局；米契爾（Donovan Mitchell）手感不佳，17投僅7中得到16分，球隊近7戰吞下第5敗。整場比賽火箭利用對手14次失誤轉換成24分，最多曾領先多達31分，展現攻守兩端的全面壓制。杜蘭特用三節時間就宣告比賽結果，也再次證明自己仍是聯盟最具統治力的得分手之一。