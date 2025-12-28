即將迎接跨年，可不可熟成紅茶表示，先喝「買一送一」Uber Eats外送優惠；全台門市推出「2杯88元」、「2杯99元」大杯奶茶1+1組合優惠，《NOWNEWS今日新聞》整理優惠菜單，給讀者一次掌握。TEA TOP第一味、烏弄也有「買一送一」優惠一起喝。
可不可熟成紅茶：買一送一外送優惠！全台門市「2杯88元」起
迎接跨年，可不可熟成紅茶表示推出兩大手搖飲料優惠，全台門市、外送都有好康。
◾️買一送一外送優惠、現折60元免折扣碼！即日起至12月30日，Uber Eats外送平台開喝指定品項「同品項買一送一」優惠！參加品項：榖奈輕纖茶／穀奈冷露／榖奈歐蕾。平台上全品項消費滿399元還可「現折60元」。
提醒大家，下單後注意消費清單與金額，菜單品項需出現買一送一綠色字樣，如未有字樣表示優惠已兌換完畢；請以2的倍數訂購，並確認金額符合折扣後金額；每筆訂單每款飲品最多買5送5；「加料／升級大杯」不包含於買一送一優惠、需額外加價購買。訂單如未出現「消費滿額即可折」字樣表示優惠已兌換完畢，並請確認購買金額達到門檻時，是否購物車內已有扣除金額；優惠數量有限，贈完即止；單筆訂單限贈一次，不累贈。
◾️全台門市1+1兩杯88元起喝奶茶！可不可熟成紅茶全台門市再推出「2杯88元」、「2杯99元」手搖飲料優惠！即日起至2026年1月1日，全台門市現場限定「奶茶＋單品茶」1+1組合特價。
◾️2大杯88元：熟成歐蕾／白玉奶茶／胭脂奶茶（奶茶3選1）＋半熟烏龍／熟成紅茶／胭脂紅茶／麗春紅茶（單品茶4選1）。
◾️2大杯99元：半熟烏龍後乳／熟成榛果歐蕾／胭脂歐蕾（奶茶3選1）＋半熟烏龍／熟成紅茶／胭脂紅茶／麗春紅茶（單品茶4選1）。
提醒大家，僅限門市現場與電話自取顧客限定；恕不適用線上點(自取/外送)、電話外送及外送平台；優惠組合價不適用加料加價；此優惠不得與買5送1、會員禮物券及其他優惠活動併用；部分特規門市不參加此活動：漢神巨蛋、新濱町店、新烏日台鐵。
TEA TOP：買一送一、奶茶8折！超多Uber Eats外送優惠
即日起至12月29日，Uber Eats外送平台點得到TEA TOP超多手搖飲料外送優惠！包括冬瓜青茶、仙楂108、碳焙鐵觀音、茉香綠茶、冬瓜檸檬「買一送一」，108焙烏龍鮮奶茶、蕎麥鮮奶茶、紅茶鮮奶茶、桂花凍108、奶茶「8折優惠」。
提醒大家，部分門市不參與本活動，數量有限售完為止；實際活動詳情及辦法以APP及官網結帳頁面顯示為主。
烏弄UNOCHA：買一送一！Uber Eats外送優惠
即日起至12月29日，跨年前先喝烏弄UNOCHA台茶十八號紅玉、春枝梅綠、檸檬冬露「買一送一」，Uber Eats外送優惠。
提醒大家，部分門市不參與本活動，數量有限售完為止；實際活動詳情及辦法以APP及官網結帳頁面顯示為主。
資料來源：可不可熟成紅茶、TEA TOP第一味、烏弄
我是廣告 請繼續往下閱讀
迎接跨年，可不可熟成紅茶表示推出兩大手搖飲料優惠，全台門市、外送都有好康。
◾️買一送一外送優惠、現折60元免折扣碼！即日起至12月30日，Uber Eats外送平台開喝指定品項「同品項買一送一」優惠！參加品項：榖奈輕纖茶／穀奈冷露／榖奈歐蕾。平台上全品項消費滿399元還可「現折60元」。
提醒大家，下單後注意消費清單與金額，菜單品項需出現買一送一綠色字樣，如未有字樣表示優惠已兌換完畢；請以2的倍數訂購，並確認金額符合折扣後金額；每筆訂單每款飲品最多買5送5；「加料／升級大杯」不包含於買一送一優惠、需額外加價購買。訂單如未出現「消費滿額即可折」字樣表示優惠已兌換完畢，並請確認購買金額達到門檻時，是否購物車內已有扣除金額；優惠數量有限，贈完即止；單筆訂單限贈一次，不累贈。
◾️全台門市1+1兩杯88元起喝奶茶！可不可熟成紅茶全台門市再推出「2杯88元」、「2杯99元」手搖飲料優惠！即日起至2026年1月1日，全台門市現場限定「奶茶＋單品茶」1+1組合特價。
◾️2大杯88元：熟成歐蕾／白玉奶茶／胭脂奶茶（奶茶3選1）＋半熟烏龍／熟成紅茶／胭脂紅茶／麗春紅茶（單品茶4選1）。
◾️2大杯99元：半熟烏龍後乳／熟成榛果歐蕾／胭脂歐蕾（奶茶3選1）＋半熟烏龍／熟成紅茶／胭脂紅茶／麗春紅茶（單品茶4選1）。
提醒大家，僅限門市現場與電話自取顧客限定；恕不適用線上點(自取/外送)、電話外送及外送平台；優惠組合價不適用加料加價；此優惠不得與買5送1、會員禮物券及其他優惠活動併用；部分特規門市不參加此活動：漢神巨蛋、新濱町店、新烏日台鐵。
即日起至12月29日，Uber Eats外送平台點得到TEA TOP超多手搖飲料外送優惠！包括冬瓜青茶、仙楂108、碳焙鐵觀音、茉香綠茶、冬瓜檸檬「買一送一」，108焙烏龍鮮奶茶、蕎麥鮮奶茶、紅茶鮮奶茶、桂花凍108、奶茶「8折優惠」。
提醒大家，部分門市不參與本活動，數量有限售完為止；實際活動詳情及辦法以APP及官網結帳頁面顯示為主。
即日起至12月29日，跨年前先喝烏弄UNOCHA台茶十八號紅玉、春枝梅綠、檸檬冬露「買一送一」，Uber Eats外送優惠。
提醒大家，部分門市不參與本活動，數量有限售完為止；實際活動詳情及辦法以APP及官網結帳頁面顯示為主。