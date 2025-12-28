我是廣告 請繼續往下閱讀

昨日晚間約11時宜蘭外海發生規模7.0大地震，全台多地皆有感！不少民眾在睡夢中也被驚醒，而在地震後的另一邊，有人發現，竹科的工程師們又出動了，不少工程師已經在地震發生後開車趕回公司，啟動維護作業，根據即時影像監視器，竹科周邊好幾個路段已呈「紅色」大塞車，也讓網友驚嘆台積超人的敬業。昨日深夜11時05分，宜蘭近海發生規模7.0地震，地震深度達72.8公里，為深層地震。而震央是在宜蘭縣政府東方32.3公里，造成的最大震度是4級，除了宜蘭縣之外，北部、中部多個縣市都有強烈震感。包含宜蘭縣、新北市、花蓮縣、台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、台東縣、嘉義縣、嘉義市、台南市在內，最大震度都是4級；高雄市、屏東縣最大震度3級；外島連江縣、澎湖縣最大震度2級，金門縣則是1級。而就在地震發生不久後，有敏銳的網友發現，深夜新竹科學園區的多個路段，在地圖上「紅爆」，查看台灣道路即時影像也可以看到，新竹科學園區新安路與研發六路深夜仍有許多車輛，有竹科工程師表示，「超巨大地震，明天台積電要人滿為患了」、「當地震停下來的時候！就是出門進公司的時候」。但也有工程師無奈回工程師網友無奈回應，「值班中，心已死。」台積電昨日深夜表示，公司少數竹科廠區達疏散標準，以人員安全為第一優先，依緊急應變程序進行人員室外疏散與清點中，各廠區工作安全系統運作正常。台積電昨日隨後再表示，疏散人員皆已回歸。而消息也讓不少網友肅然起敬，網友留言，「比營區召回還快」、「這效率跟責任感真的不簡單」、「美國搶不走台積電不是沒有原因」，甚至直言「護國神山是工程師們撐起來的」，讓不少人既震撼又佩服。