剛幫助福岡軟銀鷹奪下「日本一」總冠軍的王牌投手有原航平，確定將行使自由球員權利，重返老東家北海道日本火腿鬥士。有原於28日在個人社群平台上感性發文，除了回顧在軟銀三年的輝煌時光，更罕見地點名了5位搭檔過的捕手致謝，並喊話監督新庄剛志，「我想要拿冠軍。」有原航平結束短暫的美國大聯盟挑戰後，於2023年返日加盟軟銀鷹。他在福岡的這三個賽季表現如日中天，不僅連續三年都繳出雙位數勝投的優質成績單，合計為球隊貢獻了38場勝投；本季（2025年）更以14勝9敗的戰績，達成連續兩年蟬聯洋聯「勝投王」（最多勝投手）的壯舉，是軟銀能達成聯盟連霸並登頂日本一的絕對王牌。隨著三年合約到期，有原選擇在X平台（前Twitter）上向鷹軍告別。他感性寫道：「這三年能與隊友們切磋球技、深究棒球奧義，並在小久保監督的麾下完成聯盟連霸與奪下日本一殊榮，這將是我一輩子珍藏的回憶。」他特別感謝軟銀球迷，表示從第一年登板開始，球迷溫暖的掌聲與呼喊，一直是支撐他在投手丘上奮戰的最大動力。值得一提的是，有原在文中特別一一點名了這三年來與他搭配過的捕手群，包括嶺井博希、甲斐拓也、海野隆司、谷川原健太以及渡邊陸。他寫道：「感謝你們在比賽中總是耐心地與我溝通，引導我投球。」並向所有球團工作人員與相關人士致上最高謝意。就在同一天，火腿球團也正式宣布與有原航平達成加盟共識。對於能夠「鳳還巢」，有原航平透過球團聲明表示：「能夠再次回到我職棒生涯的起點北海道，與火腿鬥士再續前緣，我感到無比開心。」面對新賽季，有原展現了強烈的企圖心。他強調，未來在新庄剛志監督（Big Boss）的帶領下，他將毫無保留地揮動手臂，「哪怕只是多投一局也好，我會為了球隊的勝利全力以赴，目標就是幫助球隊奪下總冠軍。」