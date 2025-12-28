我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人在聖誕大戰慘敗給休士頓火箭後，總教練JJ瑞迪克（JJ Redick）對於球隊的散漫態度忍無可忍，揚言要讓接下來的訓練變得「令人不適」。然而，對於這場茶壺風暴，詹姆斯（LeBron James）的摯友、前熱火傳奇球星韋德（Dwyane Wade）卻有不同的解讀。他幽默地表示，這位即將滿41歲的老將恐怕根本沒把教練的怒火放在心上，因為他現在更關心的是如何修正他的高爾夫揮桿動作。韋德在《Prime Video》的節目中談到了湖人的現況。當被問及詹姆斯是否會因為瑞迪克的嚴厲批評而感到焦慮時，韋德大笑著說：「老兄，詹姆斯現在肯定正待在他的高爾夫模擬器前面，詹姆斯才不擔心這些事呢。」沃爾認為要求一位未來的名人堂球員在生涯第 22 個賽季還能像年輕時一樣扛起球隊是不切實際的。韋德的玩笑話雖然幽默，但也一針見血地點出了詹姆斯目前的生涯階段與心態轉變。回顧這場聖誕大戰，湖人以96：119慘遭火箭血洗，苦吞近期的三連敗。詹姆斯雖然攻下18分、5助攻，但在他上場期間球隊狂輸對手，正負值是全場最差的「-33」。這也難怪瑞迪克賽後會暴怒，直指球隊缺乏「努力與執行力」，並痛批球員根本不在乎輸贏。然而，詹姆斯對於籃球的專注度似乎真的在下降。他在今年休賽季瘋狂迷上高爾夫球，甚至曾在受訪時坦承，他在球隊休息日更喜歡看YouTube上的高爾夫教學影片，而不是關注NBA其他球隊的比賽，例如他對爵士後衛喬治（Keyonte George）的表現一無所知），甚至有鏡頭捕捉到，他在比賽前的空檔，竟然還在練習高爾夫的握桿手勢。隨著他即將在幾天後度過 41 歲生日，這位在聯盟征戰22年的老將，似乎已經進入了職業生涯的「後九洞」，比起在場上拚命，小白球或許才是他現在最大的熱情所在。