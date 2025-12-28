我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市偏鄉公共運輸成效卓越！深受市民信賴的「小黃公車」邁入第8年，累積發車已逾33萬班次。台中市政府交通局最新調查顯示，114年度整體滿意度高達93.4%，其中「駕駛行駛平穩」滿意度更逼近95%。交通局長葉昭甫表示，小黃公車已成為偏鄉長者就醫及學童就學的交通命脈，未來將持續優化路線，讓幸福交通深入每個角落。交通局長葉昭甫指出，目前全台中有26條小黃公車路線，橫跨22個行政區，串連台鐵、捷運與市區公車，補足大客車難以深入巷弄的缺口。今年交通局更採取「滾動式優化」，針對黃3、黃10、黃17、黃21及黃24等5條路線進行效率提升，並擴大黃20路服務範圍至梧棲、沙鹿，精準貼近地方生活節奏。根據統計，小黃公車的搭乘族群呈現「全齡化」特點，其中55歲以上長者占54%，20歲以下學童則占26%，顯示其在照顧偏鄉弱勢與通學需求上的重要性。調查中，民眾對「駕駛安全與平穩」滿意度最高（94.9%），其次為「環境整潔」與「服務態度」。交通局未來將加強與中央合作，推廣「人本交通」觀念，朝向零死亡交通願景邁進。葉昭甫指出，小黃公車以計程車代替大型公車深入巷弄靈活營運，補足傳統公車無法到達的區域，也為長者與學生等主要乘客提供可靠的交通選擇。除運輸服務外，交通局今年也與交通部公路局台中區監理所合作強化交通安全宣導，將人本交通文化延伸至偏鄉路線，強化駕駛人與乘客交通安全觀念，共同邁向零死亡交通願景。交通局表示，未來將持續蒐集乘客意見、聆聽在地需求，滾動檢討小黃公車路線與班次，並加強資訊宣導，打造更便捷、舒適及安全的偏鄉公共運輸，讓幸福交通深入每個角落。