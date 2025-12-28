我是廣告 請繼續往下閱讀

▲三上悠亞（如圖）在2025年1月推出美容書，和女性分享美容祕訣。（圖／翻攝自三上悠亞IG@yua_mikami）

日本傳奇AV女優三上悠亞自引退後，積極撕下過往標籤，全方位發展個人事業。除了創立服飾品牌MISTREASS大獲成功外，她在今年1月迎來職業生涯的重大里程碑，發行人生第一本美容書。當時她提及封面照片的概念，不同於過往的華麗性感，而是改走自然風，向外界展示最真實的自己。三上悠亞出美容書、美容作家變副業的舉動，也被視為她正式從男性夢中情人轉型，大舉進攻女性美容市場的關鍵第一步，狠甩「D槽女神」標籤。回顧美容書的發行，三上悠亞當時在IG分享：「這是我人生第一本美容書！」關於封面照的選擇，她捨棄過往重妝或強烈濾鏡的風格，選擇了一張妝容清淡、氛圍柔和的照片。她表示：「這次拍攝的照片非常自然，展現出我原本真實的模樣，我自己非常喜歡。」封面照也象徵著她心境的轉變，不再只是為了討好鏡頭，而是更自在地做自己。三上悠亞在書中公開自己一路走來的保養祕訣。她表示，這本書的初衷是希望讀者能自信地說出：「最喜歡現在的自己。」因此內容不只包含外在的保養技巧，更塞滿了能讓身心都變美、變得正向積極的私房心法，「如果這本書能對大家的日常生活哪怕只有一點點幫助，我就很開心了。」過去三上悠亞在AV界擁有大批死忠男粉，引退後的她，憑著對時尚的敏銳度與精緻的自我管理，意外在社群上吸引了大量女性粉絲追隨。推出美容書，正是她回應女粉期待、鞏固美容時尚教主地位的重要作品，從女優蛻變為美容作家的華麗轉身。在此再次跟大家報告，明年 1 月 9 日我將發行人生第一本美容書封面也已經完成了這次拍攝的照片風格非常自然， 展現出原本真實的模樣，我自己非常喜歡為了能自信地說出「最喜歡現在的自己」， 這本書記錄了我一路以來所做的努力。裡面塞滿了能讓身心都變美、變得正向積極的， 屬於我自己的私房美容法，如果能對大家的日常生活哪怕只有一點點幫助，我就很開心了。發售紀念活動也已經定案， 住在附近的朋友，請務必在新年的一開始就來見我喔