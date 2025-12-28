日本傳奇AV女優三上悠亞自引退後，積極撕下過往標籤，全方位發展個人事業。除了創立服飾品牌MISTREASS大獲成功外，她在今年1月迎來職業生涯的重大里程碑，發行人生第一本美容書。當時她提及封面照片的概念，不同於過往的華麗性感，而是改走自然風，向外界展示最真實的自己。三上悠亞出美容書、美容作家變副業的舉動，也被視為她正式從男性夢中情人轉型，大舉進攻女性美容市場的關鍵第一步，狠甩「D槽女神」標籤。

▲三上悠亞（如圖）在2025年1月推出美容書，和女性分享美容祕訣。（圖／翻攝自三上悠亞IG@yua_mikami）
封面主打超自然　看見女性最真實的自信

回顧美容書的發行，三上悠亞當時在IG分享：「這是我人生第一本美容書！」關於封面照的選擇，她捨棄過往重妝或強烈濾鏡的風格，選擇了一張妝容清淡、氛圍柔和的照片。她表示：「這次拍攝的照片非常自然，展現出我原本真實的模樣，我自己非常喜歡。」封面照也象徵著她心境的轉變，不再只是為了討好鏡頭，而是更自在地做自己。

塞滿私房變美祕訣　喊話：要讓大家更愛自己

三上悠亞在書中公開自己一路走來的保養祕訣。她表示，這本書的初衷是希望讀者能自信地說出：「最喜歡現在的自己。」因此內容不只包含外在的保養技巧，更塞滿了能讓身心都變美、變得正向積極的私房心法，「如果這本書能對大家的日常生活哪怕只有一點點幫助，我就很開心了。」

從國民女優到美容教主　圈粉女性族群

過去三上悠亞在AV界擁有大批死忠男粉，引退後的她，憑著對時尚的敏銳度與精緻的自我管理，意外在社群上吸引了大量女性粉絲追隨。推出美容書，正是她回應女粉期待、鞏固美容時尚教主地位的重要作品，從女優蛻變為美容作家的華麗轉身。

三上悠亞發美容書宣言全文

改めて来年の1/9に 初の美容本を出版することになりました

在此再次跟大家報告，

明年 1 月 9 日我將發行人生第一本美容書

表紙も出来上がってきました

封面也已經完成了

この時の撮影の写真もナチュラルで ありのままな感じがしてすごくお気に入り

這次拍攝的照片風格非常自然， 展現出原本真實的模樣，我自己非常喜歡

今の自分が一番好きって言えるように 今まで私がやってきたこと。

為了能自信地說出「最喜歡現在的自己」， 這本書記錄了我一路以來所做的努力。

心も身体も綺麗にポジティブになれるような 私なりの美容法を詰め込みまくったので

裡面塞滿了能讓身心都變美、變得正向積極的， 屬於我自己的私房美容法，

少しでも皆さんの毎日の何かにお役に立てたら嬉しいです。

如果能對大家的日常生活哪怕只有一點點幫助，我就很開心了。

発売記念イベントも決まってるので ぜひお近くの方は年始早々会いにきてね

發售紀念活動也已經定案， 住在附近的朋友，請務必在新年的一開始就來見我喔

資料來源：三上悠亞IG


