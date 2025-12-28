我是廣告 請繼續往下閱讀

「豪小子」、曾掀起全球「林來瘋（Linsanity）」熱潮的台裔球星林書豪，自今年8月底震撼宣布高掛球鞋後，終於在今（28）日迎來屬於他的榮耀時刻。前東家新北國王選在新莊體育館主場，為這位傳奇球星舉辦盛大的球衣引退儀式。稍早球團更拋出一顆震撼彈，釋出一張「神秘嘉賓」的剪影預告，引發社群媒體瘋狂洗版，外界幾乎一面倒猜測，這位重量級彩蛋正是與林書豪私交甚篤的亞洲天王周杰倫。為了這場台灣籃壇年度盛事，新北國王球團精心規劃了一系列活動，除了下午的球迷見面會外，晚間的引退儀式更是眾星雲集。官方早已公布表演名單，包括嘻哈男神瘦子（E.SO）與時尚舞王吳建豪都將登台獻藝。然而，最讓球迷津津樂道的，莫過於球團稍早發布的神秘嘉賓預告圖。雖然畫面僅以黑色剪影呈現，但眼尖的網友立刻從身形與輪廓推敲，認為這「百分之百」就是周杰倫，加上兩人過去不僅常私約打球，林書豪甚至曾在周杰倫的大巨蛋演唱會上驚喜現身合唱，深厚情誼不言可喻，今晚「雙J合體（Jeremy & Jay）」的機率極高。林書豪在今年8月31日透過社群媒體正式宣布退役，結束了長達15年的職業生涯。從NBA的尼克隊、火箭隊、湖人隊、黃蜂隊、籃網隊、老鷹隊、暴龍隊，到CBA以及最後落腳的台灣職籃PLG與TPBL，他的籃球故事激勵了無數亞裔球員。今晚新北國王將正式退休屬於林書豪的「7號」球衣，這不僅象徵著他在台灣職籃的貢獻，也代表著一個籃球時代的正式落幕。隨著周杰倫可能現身的消息傳出，今晚的新莊體育館勢必將成為全台關注的焦點。