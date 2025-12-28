我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《上山吧！台灣隊》橫跨三大洲、挑戰三大聖山，規模堪稱台灣實境節目之最。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲雷艾美（左）壓力大到做惡夢，夢見監製嫌她不夠格要把她踢出主持群。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

雷艾美被踢出《上山吧》主持群！痛哭還原真相

雷艾美、文姿云主持實境節目《上山吧！台灣隊》熱度不斷，2人日前於MyVideo訪問中分享錄製過程中最真實的恐懼，雷艾美表示，在前往瑞士挑戰馬特洪峰前，壓力大到做惡夢，夢見監製嫌她不夠格要把自己踢出主持群，還在夢裡哭醒，「因為那座山真的太難，出意外的人也不少，最後登頂還要冰攀。」雷艾美憶及當下唯一能做的，就是完全相信隊友的專業，「真的有把生命交出去的感覺！」雷艾美分享錄製過程中最真實的恐懼與突破，答應節目時只抱著一句話：「製作單位敢做，我就敢參加！」沒想到最後一趟挑戰台灣聖陵線，遇上鋒面又連續走九天，「真的硬到一度想原地辭職。」文姿云則表示，一開始就知道高海拔會是極限考驗，這趟旅程對她來說不只是體能挑戰，更是離開熟悉環境、重新認識自己的過程，「即使心裡有點怕，還是想試試看，因為我知道這會讓我成長。」談到節目中最害怕的瞬間，雷艾美分享，在前往瑞士挑戰馬特洪峰前，壓力大到做惡夢，夢見監製嫌她不夠格要把她踢出主持群，還在夢裡哭醒，「因為那座山真的太難，出意外的人也不少，最後登頂還要冰攀。」她坦言當下唯一能做的，就是完全相信隊友的專業，「真的有把生命交出去的感覺。」而文姿云原以為自己會怕的是高山、缺氧，結果最失控的竟是一群會咬人的螞蟻，「低頭一看腳上全是螞蟻，我當下真的嚇到亂跳，立刻把鞋子襪子全脫掉！」她笑說，那一刻學到的不是怎麼冷靜，而是接受突如其來的慌張，再慢慢找回平衡。《上山吧！台灣隊》每週四於台灣大哥大MyVideo上架。