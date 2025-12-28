我是廣告 請繼續往下閱讀

「豪小子」、曾掀起全球「林來瘋（Linsanity）」熱潮的台裔球星林書豪，自今年8月底正式宣布高掛球鞋後，今（28）日迎來職業生涯的重要時刻。前東家新北國王於新莊體育館主場為他舉辦盛大的球衣引退儀式，正式退休象徵其傳奇生涯的「7號」球衣，宣告一個時代畫下句點。他在今早的見面會上也透露自己選擇退役的原因，強調不是一時衝動，也感謝隊友和家人的理解。新北國王球團為這場年度盛事精心規劃系列活動，除下午的球迷見面會外，晚間引退儀式更是眾星雲集。官方先前公布的表演嘉賓包括瘦子（E.SO）與吳建豪，而稍早釋出的「神秘嘉賓」剪影預告，也引發社群熱議，外界普遍猜測重量級彩蛋正是與林書豪私交甚篤的亞洲天王**周杰倫**，為這場引退之夜再添話題。在引退儀式前，林書豪也首度完整對外說明自己的退役心路。他坦言，外界常質疑他「是否退役太早」，但實際上，這個念頭已在他心中反覆醞釀三、四年之久。「因為我的表現和數據還在，很多人會覺得我不太可能真的退役，但事實是，這三、四年來，我每一年都很深地思考，要不要繼續打球。」林書豪透露，做出最終決定前的過程極其煎熬。最後八個禮拜，他幾乎每天與家人、心理醫師與運動心理師反覆討論，內心狀態不斷擺盪，「這個禮拜想打，下個禮拜又想退役。」直到聯盟與球隊名單繳交期限逼近，他才意識到自己已無法再拖延。他一度在「五五波」的狀態下，選擇回歸賽場，甚至主動通知教練與隊友「I’m back」。然而，短暫入睡後醒來，強烈的不安與矛盾卻湧上心頭。「如果我真的準備好回去打，應該會是很自然、很期待的感覺，而不是這麼多掙扎。」林書豪直言，若無法全心全意付出，對球隊與隊友都不公平。「我的個性就是，不是百分之百，就是零。」林書豪強調，正因如此，他最終選擇撤回復出決定，正式宣布退役。為了讓身邊的人理解自己的真實狀態，他甚至親自錄製影片向隊友說明，過程中情緒潰堤。所幸，隊友們給予高度支持與理解，也讓他更確信這是一個誠實且負責任的選擇。從NBA尼克、火箭、湖人、黃蜂、籃網、老鷹、暴龍，到CBA與台灣職籃，林書豪15年的職業生涯不僅寫下無數經典時刻，也成為無數亞裔球員的精神象徵。今晚「7號」球衣高掛新莊體育館上空，象徵「林來瘋」正式謝幕，也為台灣籃壇留下難以抹滅的一頁。