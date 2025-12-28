我是廣告 請繼續往下閱讀

曾在NBA掀起全球狂熱的「林來瘋（Linsanity）」主角林書豪，自今年8月底宣布退役後，今（28）日首度公開露面，於「豪情不滅」見面會上與777名死忠球迷近距離互動。面對外界好奇為何在還能打的狀態下選擇急流勇退？林書豪坦言，其實原定計畫是再戰一季，但因為「家庭」與「傷病」兩大現實考量，讓他意識到「身體已經跟不上了」，最終做出了高掛球鞋的艱難決定。林書豪在會中感性透露，原本他已經準備好要重披新北國王戰袍再打一年，但內心卻充滿了矛盾與不對勁。促使他轉念的關鍵，在於上個賽季為了拚總冠軍所付出的家庭代價。他回憶道，當時為了備戰總冠軍賽，整整6週都處於高壓狀態，幾乎沒有時間陪伴家人。甚至當他帶著兒子隨隊南下高雄比賽時，為了彌補兒子想游泳的願望，他比賽後整晚沒睡，好不容易等到天亮帶兒子去泳池，結果兒子醒來發現只有爸爸在身邊，竟然因為「沒有安全感」而放聲大哭。「那一刻我才驚覺，為了籃球我犧牲了多少與家人相處的時光。」除了對家庭的虧欠，長年征戰累積的傷勢更是直接影響了他的日常生活。林書豪坦言，現在帶著小孩去溜滑梯時，他的膝蓋甚至痛到無法彎曲，連簡單的坐下動作都顯得吃力，「這些大大小小的傷勢將會跟著我一輩子，也讓我深刻體認到，我的身體狀況真的已經無法負荷職業強度的比賽了。」回首璀璨的15年職業生涯，從NBA、CBA到台灣職籃，林書豪最自豪的不是數據或冠軍，而是他的職業態度。「在這個圈子，很多人被教導在鏡頭前要怎麼『演』，但我私底下永遠都在努力訓練，從未欺騙過比賽，更沒有任何亂七八糟的負面新聞，這是我最驕傲的事。」他也提到生涯最後階段設下的三大目標：找回對籃球的熱情、在台灣球迷面前打球，以及與弟弟林書緯聯手。他感性表示，當初加盟新北國王並非單純為了冠軍戒指，更重要的是能與弟弟並肩作戰，並在支持他的台灣球迷面前畫下完美句點。如今這三個願望都已實現，他也將帶著滿足的心情，邁向人生的下一個篇章。