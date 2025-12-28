我是廣告 請繼續往下閱讀

五位大法官日前判決過去藍白強渡《憲訴法》無效引發熱議，但法界與學者超過1200人支持判決，對此民眾黨主席黃國昌嗆憲法判決無效，對此律師黃帝穎今（28）日狠酸，藍白決議憲法判決無效，自絕於民主世界，簡直淪為義和團，而黃國昌曾是法學者，卻沒有前同事敢瞎挺憲法判決無效說，「連1200人的十分之一都找不到」。黃帝穎表示，國民黨提案譴責五位大法官及憲法判決無效，因藍白過半已逕付二讀，黃國昌嗆憲法判決無效，卻找不到中研院法律所的前同事敢瞎挺，藍白決議憲法判決無效，自絕於民主世界，簡直淪為義和團。黃帝穎表示，603位律師、690位學界人士連署及96公民團體連署「民主不能再倒退，憲法判決要遵守—公民社會、學界與法界力挺114年憲判字第1號判決的共同聲明」，以上經民連最新統計，超過1200位法界及學者公開表態。黃帝穎表示，全球民主國家沒有國會決議憲法判決無效的荒唐前例，不只世界各國國會沒有否決憲法判決的權力，在國內法界通說也認定憲法法庭判決具法律拘束力，包括台大、政大、台北大學學、東吳等各大學法律系教授及學者，超過690位老師具名連署，超過96公民團體、603律師支持憲法法庭判決確立法律秩序。黃帝穎指出，法界通說支持憲法判決，黃國昌連1200位法界學者的十分之一都找不到，憲法法庭判決揭示「權力分立」，藍白如鴕鳥把頭埋進土中，喊著要決議憲法判決無效，但國會決議根本不影響憲法法庭判決的法律效力，而藍白決議憲法判決無效，是對抗全世界民主國家的憲政原則，藍白淪為義和團。