▲許多民眾在金聖喆（如圖）宣傳貼文下方留言批評，認為行為不當令人失望。（圖／翻攝自IG@sungcheol2）

南韓男星金聖喆今（31）日迎來34歲了！2024年底，他因主演《地獄公使2》爆紅，然而今年2月，他卻被抓包在IG上參與了一個比較女偶像身材的投票貼文，該帳號經常刻意放慢女偶像表演影片，並將不同藝人進行身材評比。此事曝光後迅速在各大論壇發酵，許多原本是金聖喆的觀眾直言對他形象澈底幻滅，認為身為公眾人物卻參與此類內容，實在令人失望，也讓他的形象在一夕之間大打折扣。畢業於戲劇系的金聖喆，出道初期並非一帆風順，起初在學校時常被老師指出他基礎不好，不過他也沒因此放棄，反而轉而投身音樂劇磨練實力，從《思春期》起累積超過10部舞台作品，不只展現亮眼歌聲，也打下穩健演技底子。之後憑《機智牢房生活》打開知名度，接連主演《to. Jenny》、《風在吹》也都獲得好評，更在去年底因主演《地獄公使2》再度創下事業巔峰，累積出許多粉絲。沒想到，今年2月金聖喆卻爆出不尊重女性的醜聞。有網友挖出一個具爭議性IG帳號，長期把女偶像舞台影片刻意放慢播放，還開票選讓不同女偶像被放在一起比較身材，早就被不少粉絲認為根本是性騷擾帳號。然而，金聖喆竟被抓包在其中一則貼文按下投票，截圖曝光後立刻在各大論壇炸鍋，留言區瞬間失控，也有人直言才看他的作品入坑，卻因此一秒退粉。當時正值金聖喆新電影作品《破果》剛上映，事件曝光後，他的貼文底下湧入大量影迷批評留言，像是「為什麼要在我最愛的作品上映前毀了他」、「性騷擾女偶像很好玩嗎？」、「別玩IG了」，等激烈言詞。更有粉絲質疑他為什麼要用公開帳號投這種票？事件迅速引爆討論，也讓金聖喆的形象面臨嚴重挑戰。12月31日的壽星不只有金聖喆！還有韓國演員徐有晶、台灣演員謝盈萱、台灣歌手郭彥均、台灣歌手郭彥甫、日本歌手市井紗耶香、台灣藝人蘿莉塔、香港演員梁式昕、韓國演員蘇珠妍、韓國演員李鍾元，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！