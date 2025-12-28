我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ TORO 郭葦昀，首度以個人 IP「YTO 」，打造全新迷你展「YTO「偷偷相遇」藍色王國迷你展，27日在台中與粉絲相見歡。（圖／民眾提供）

▲ TORO 郭葦昀，今（27）日在台中舉辦見面簽名會，吸引許多粉絲與 TORO 以及YTO來一場「偷偷相遇」！（圖／民眾提供）

台灣男團 ENERGY 成員 TORO 郭葦昀，首度以個人 IP「YTO 」（綽號：阿偷），打造全新迷你展「YTO「偷偷相遇」藍色王國迷你展 & POP-UP STORE」，即日起至2026年1月4日在台中驛鐵道文化園區登場，展出TORO與粉絲累積20年回憶，包括珍貴手稿與來自全台及海外超過百件應援物。今（27）日舉辦見面簽名會，吸引許多粉絲與 TORO 以及YTO來一場「偷偷相遇」！這隻圓滾滾的藍色小魚YTO，是2003年TORO出版第一本書《打開鮪魚罐頭》中親自手繪的角色，粉絲已將YTO認定成TORO的「兒子」和「應援象徵」，20年來也催生出大量的自製應援物與延伸創作，對許多歌迷來說，這隻小魚不只是畫在紙上的角色，更是陪著大家一起成長的共同記憶。如今TORO偕同之前”台風”同團成員小村，決定將藍色小魚YTO正式IP化，推出「YTO偷偷相遇」藍色王國迷你展，延續YTO的創意以及再次凝聚粉絲的團結力！本次展覽以「偷偷相遇」為主題，展場空間彷彿變成「藍色王國」小型藝廊，除了規劃 TORO 出道20年來親筆創作手稿區，更向廣大歌迷徵集印有YTO圖案的自製應援小物，目前已收到超過百件來自各地的歌迷應援物，五花八門，擠爆快閃店，印證TORO與歌迷超鐵情誼。此外，首次推出品牌系列商品包含：2026主題桌曆、變色鋁杯、應援毛巾等商品，更是回應支持忠實歌迷的心意之作，讓粉絲一進展間就忍不住想「打包整個王國」回家。因應歲末年初，TORO希望透過這次活動為浪浪盡一份心力，特別與財團法人流浪動物之家基金會攜手合作，推出豆腐貓砂、貓罐頭、逗貓棒等限定周邊，都印有YTO可愛鮪魚標誌，象徵祝福毛孩「年年有餘」的涵義。主辦方Be come true表示，本次所販售周邊商品將提撥部分盈餘捐助財團法人流浪動物之家基金會，讓支持TORO與YTO的愛，轉化成對浪浪的小小幫助，讓毛孩過好年！