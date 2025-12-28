我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德今（28）日特別赴彰化縣溪湖福安宮參香祈福，包括彰化縣長王惠美、藍委謝衣鳳與綠委陳素月、黃秀芳等人都到場陪同，賴清德致詞時，特別祝福一旁謝衣鳳能夠順利出線，而民進黨手腳比較快，由陳素月代表民進黨參選縣長，希望未來無論國民黨候選人是誰，都能夠君子之爭，把牛肉端出來讓鄉親來選擇，最後不忘提及「希望陳素月可以當選」。賴清德致詞時表示，今天來福安宮就是要向媽祖參香祈福，提及昨日深夜大地震，所幸媽祖保佑有驚無險，自己要代表全國人民向媽祖感謝顯神威，保佑國泰民安、風調雨順、鄉親賺大錢。賴清德也介紹一旁的彰化縣長王惠美，感謝其過去7年多來的辛勞，此外國民黨彰化縣長也在初選，祝福謝衣鳳能夠順利出線，而民進黨手腳比較快，陳素月已經出線將參選彰化縣長。賴清德表示，感謝在初選過程中四位同志勇敢承擔，其實大家差距都很小，過程中也沒有互相攻擊，而是透過理念跟政見闡述如何照顧鄉親，在提名陳素月後，其他3人也無異議力挺陳素月，感謝他們的風度。最後賴清德強調，希望未來無論國民黨候選人是誰，都能夠是君子之爭，大家把牛肉端出來讓鄉親來選擇，最後不忘提及「希望陳素月可以當選」。