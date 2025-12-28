我是廣告 請繼續往下閱讀

▲梁赫群覺得趙正平不應該領這麼高的通告費，吐槽：「他有什麼才藝？他就是熟背他的三字經而已。」（圖／中天電視提供）

《綜藝OK啦》下週二（30日）晚間9點播出「通告費排名大比拚 見鬼了！我怎麼可能比他低」，藝人趙正平覺得應該很少藝人的通告費能比他高，因為「收視率在哪，酬勞就在哪」。不過卻被同場來賓梁赫群抖出他曾在錄影時酒醉失控，甚至拿折疊椅砸主持人，後來製作單位就不敢再給他喝酒了。梁赫群在節目上爆料趙正平曾在錄影時酒醉失控，說：「以前大家覺得趙哥不夠High時，會給他一小杯威士忌，結果誰知道他後來越喝越大，喝到最後事情發生，他拿折疊椅砸主持人！」讓趙正平一聽急忙反駁：「你們相信梁赫群的鬼話嗎？」梁赫群接著說，當然相信啊，因為那個主持人就是我。梁赫群透露後來製作單位就不敢再給他喝，一旁的蘿莉塔也跟著爆料，表示：「上次我跟趙哥去錄節目，下一場是美食主題，我就看到趙哥去拿米酒開始灌，還說『喝一點沒關係，做菜用兩滴而已』。」讓趙正平心虛說，想喝喝看它跟一般的米酒差在哪。而說到通告費，趙正平覺得應該很少藝人的通告費能比他高，直言：「收視率在哪，酬勞就在哪，我如果狀況不好的話，也不會一路到現在15年，我創造多少高收視率啊，我肯定是第一。」不過，梁赫群卻覺得他不應該領這麼高的通告費，吐槽說：「他有什麼才藝？他就是熟背他的三字經而已，後製還要幫他消音，增加製作單位的麻煩。」蘿莉塔也覺得自己的通告費應該也不低，坦言每次都被要求要罵很兇，講完粉絲團就被灌爆，但只要有收視率都是可以的。另外，蘿莉塔更點名嘻小瓜，如果對方通告費比她高會介意，認為對方「除了穿女裝也沒別的」，讓嘻小瓜聽了很不是滋味，兩人在節目上吵得不可開交。