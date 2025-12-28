我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李晧禎自爆全妝逛東區沒被認出，難過自嘲要再努力。（圖／李晧禎Threads@leehozeong）

韓籍啦啦隊成員李晧禎（李皓禎）有「釜山女神」之稱，去年因難以兼顧台、韓兩地活動，提前解約返韓，日前她宣布再度加盟富邦勇士啦啦隊「Fubon Angels」，讓粉絲都非常期待。而在台灣有高人氣的她，昨（27）日竟發文透露化全妝去東區，但都沒被認出來，讓她難過直呼：「看來我得再努力一下…」不料有大批粉絲看到後留言曝光原因，竟是為了不打擾她，才假裝沒認出。李晧禎在昨日於Threads發出多張與友人在東區逛街、吃飯的照片，透露因為有要買的東西，所以去了好久沒去的東區走走，「明明今天是全妝，結果居然沒有人認出我… 看來我得再努力一下…後來買完東西去吃飯時，老闆認出我還招待我」，還在最後嘆：「我到底算什麼呢」，因為沒被認出來而感到心情非常低落。不料粉絲們看到後，竟意外曝光李晧禎沒被認出的原因，「我想應該是都知道妳是誰，不想打擾所以沒有打招呼，給妳一個自由的空間，老闆招待那就是台灣人的熱情」、「其實我們都認得皓禎美人大哥，只是採取不驚擾的待客態度」、「晧禎，粉絲是刻意不打擾的！這是一種無形的默契，這是妳的私人時間！」。原來粉絲假裝認不出李晧禎，是為了給她更多的私人空間。李晧禎日前接受YouTube頻道《來去CHECK IN》的專訪時，透露了去年決定暫時離開台灣的原因，李晧禎坦言當時並非因為不喜歡這裡，而是意識到自己的身心狀態並不平衡，一方面她對韓國的工作仍抱有遺憾，也希望在機會來臨時不再錯過。除此之外，她透露另一個更重要的原因，是她察覺自己在高壓環境中逐漸失去原本的節奏：「我感覺去年的自己，並不在一個很平衡的狀態」。她直言回到韓國並不是逃避，而是希望先把自己調整好，再回來面對粉絲與舞台。而在今年10月，李晧禎正式宣布回歸Fubon Angels啦啦隊。