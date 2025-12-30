今天是12月30日，也是美日混血藝術家野口勇逝世37周年，現在越來越多台灣人注重家裡的燈飾，也願意花錢購買設計師品牌的燈具，其中野口勇的「Akari和紙系列燈具」，更是結合傳統工藝和現代設計的燈具，為燈具帶來濃濃的亞洲風格。
美日混血 將東方美學帶進西方理性
野口勇1904年11月17日出生在美國洛杉磯，母親是美國作家莉歐妮吉歐蒙（Leonie Gilmour），父親則是日本詩人野口米次郎，1906年2歲的野口勇跟母親一起到日本和父親團聚，並在日本待到14歲，隨後回到美國讀書，當時父母已經離異，野口勇也改成母親的姓氏（Gilmour），1922年，野口勇申請到哥倫比亞大學醫學系，並前往紐約市生活。
1924年野口勇從大學退學，專心投入抽象雕塑創作，改名為野口勇。1930年野口勇前往亞洲，接觸了中國水墨畫、園林，後來回到日本找父親，並接觸日本禪宗庭園風格思想，他開始把領域擴及景觀花園設計，將東方空間美學帶到西方的現代理性中。
好景不長，1941年第二次世界大戰爆發，野口勇美日混血的身分相當敏感，美軍將他軟禁在日本人強制收容所中，許多他的藝術家朋友紛紛寫信聲援，才讓他獲得釋放。1951年野口勇與知名歌手山口淑子（李香蘭）結婚，不過兩人婚姻只維持5年，就以離婚收場。
1970年創造經典燈具 和紙工藝加上現代設計
1962年野口勇受到大型企業和政府機關歡迎，承接不少日本、美國兩地的景觀或建築計劃。1970年受到眾人喜愛的Akari和紙系列燈具，宛如燈籠一般的外觀，外層貼上日本和紙，讓光線溫和透出，這種結合傳統工藝和現代設計語彙的燈具，也影響了不少現代品牌設計。
野口勇1981年買下了紐約東河邊的地，並和與日裔美國建築師貞夫翔二一起規劃野口勇雕塑花園博物館。該博物館在1985年5月開放，1988年野口勇獲得日本政府頒發的獎「Sacred Treasure（Third Order）」，同年12月，獲得紐約雕塑中心獎項「Award for Distinction in Sculpture」，1988年12月30日，野口勇於紐約市逝世，享壽84歲。
資料來源：維基百科
