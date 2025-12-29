我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國濟州航空2216航班的空難事件，在事發一年後，仍未有最終報告，讓受害者家屬感到不滿與失望。（圖／美聯社／達志影像）

2024年12月29日，濟州航空2216號班機自泰國曼谷飛往南韓務安國際機場時，在降落前疑似遭遇鳥擊事故。飛機在接近跑道時發生引擎吸入鳥類，導致動力喪失，隨後飛機未能順利放下起落架，進行「機腹著陸」並超出跑道，撞上跑道末端的混凝土結構後爆炸起火。機上181人中179人罹難，僅2名空服員倖存。據初期官方調查認為事故與鳥擊引發的引擎故障有關，兩側發動機都曾吸入候鳥。調查報告指出，右引擎因鳥擊受損，而飛行員在緊急情況下誤關左側正常運作的引擎，使飛機完全喪失推力，增加事故發生的可能性。官方中期調查報告提出飛行員可能關錯引擎且起落架未放下的說法後，罹難者家屬與機師代表強烈抗議，認為調查結論過於偏頗、未充分考量機場設施問題與其他技術因素，並質疑資料透明度。部分家屬甚至在記者會現場抗議反對報告發布。事件發生一年後，2025年12月，南韓國會以壓倒性票數通過成立跨黨派獨立調查委員會，全面檢視事故原因，包括鳥擊、機組操作、機場設施與調查過程是否存在掩蓋或失誤，並擬監督政府機構與航空公司提交相關證據與紀錄。距離空難近一年，官方最終報告仍未公布，讓受害者家屬感到不滿與失望。他們不僅抗議調查處理不透明，也希望能釐清所有可能的技術與管理問題，包括跑道末端混凝土障礙是否違反國際安全標準等因素，引發社會與航空界對安全審查制度的重新檢討。