聖誕節最暖心的一幕在墨西哥發生！日前在梅里達（Mérida）市中心的一間百貨公司內，一家玩具店正上演著店員與狗狗的「角力賽」，原因是一隻流浪狗看中了一個白色大型玩偶，在沒付錢的情況下就想直接咬走玩耍。最終，好心路人直接掏錢幫狗狗買下玩偶，下秒牠便叼著這隻娃娃到處炫耀，甚至開心地跳了起來。可愛又暖心的畫面，也成為這隻狗狗生命中的關鍵轉折點。
流浪狗看上娃娃！沒付錢就想咬走遭店員制止
12月25日聖誕節當天，許多人與家人團聚、外出逛百貨吃美食，因此墨西哥梅里達（Mérida）的 Plaza Las Américas 百貨公司也湧現滿滿人潮。不過，在熱鬧的大廳中，卻出現了一隻孤零零、漫無目的閒晃的狗狗。
忽然間，狗狗對一樓某間玩具店內的白色熊熊玩偶產生興趣，隨即一口咬住玩偶，想將它帶出店門外玩耍。店員見狀只好上前拉住玩偶制止，畢竟狗狗根本沒有辦法付錢。
雖然店員全程保持微笑應對，但狗狗仍堅持不肯鬆口，讓場面一度陷入尷尬，許多路過民眾也紛紛拿起手機拍下這一幕。沒想到隨後竟有好心民眾掏出錢包，直接替狗狗買下這隻玩偶。
而狗狗正式獲得玩偶的那一刻，也讓牠開心地在百貨公司內跳躍、狂奔，四處向人「炫耀」自己收到的聖誕禮物。天真無邪的模樣不僅讓現場所有人露出笑容，也同時感到一絲心疼。
所幸，影片在社群曝光後，這隻在聖誕節「咬走娃娃」的狗狗，隨即被好心人收養帶回家。未來只要牠想要玩具，新主人都會買給牠，這段暖心插曲，也成了聖誕老公公送給狗狗，以及當時商場裡所有人最美好的聖誕禮物。
資料來源：infobae、EcuadorTv
我是廣告 請繼續往下閱讀
12月25日聖誕節當天，許多人與家人團聚、外出逛百貨吃美食，因此墨西哥梅里達（Mérida）的 Plaza Las Américas 百貨公司也湧現滿滿人潮。不過，在熱鬧的大廳中，卻出現了一隻孤零零、漫無目的閒晃的狗狗。
雖然店員全程保持微笑應對，但狗狗仍堅持不肯鬆口，讓場面一度陷入尷尬，許多路過民眾也紛紛拿起手機拍下這一幕。沒想到隨後竟有好心民眾掏出錢包，直接替狗狗買下這隻玩偶。
@gustavobaltazartrejo Queria su peluche!🤭 pues armaron la cooperacha ❤️ más gente así 🫶🏼
♬ sonido original - Gustavo Baltazar Trejo
資料來源：infobae、EcuadorTv