狼王Karsa（洪浩軒）宣布退役！今（28）日晚間台灣明星打野選手Karsa宣布告別職業賽場，這位台灣歷史最強打野正式與選手身分說再見，他也表示：「今天我要停下腳步了，Karsa 選手要跟大家告別，我將會換個身分繼續走下去，11年謝謝你們一路以來的支持，我是Karsa，選手退役，但故事還會繼續下去」。Karsa也在實況中表示，未來會多開實況與粉絲相見。
永遠的狼王！Karsa宣布卸下選手身分
今年28歲的Karsa曾是前閃電狼明星打野選手，在2015年S賽率領FW打進總決賽八強，並在2017年拿下IEM冠軍，成為台灣英雄聯盟史上最輝煌的戰績之一，後來Karsa在2018年西進加盟LPL，並在RNG拿下2018年MSI季中邀請賽冠軍，持續證明自己的身手，後續輾轉加盟TES、V5以及WBG，最後在2023年回到台灣加盟CFO，今年則是轉會PSG，最終在世界賽16強階段離開賽事舞台。
今（28）日晚間，Karsa在實況直播中宣布從在場上退役的消息，同時公布了退役影片，他表示：「大家好我是Karsa，這次我要跟選手身分說再見，時間真的過得好快好快 ，甚至把眼睛閉上，腦子裡還有當初來閃電狼測試的畫面，打著打著到現在才發現已經11年了，這11年來有巔峰也有低谷，有很多難過的時候，也有很多開心的時候」。
Karsa也感謝這些年來一直努力的隊友教練們，也謝謝相信我的每一支戰隊，「也謝謝我的媽媽跟哥哥 還有我最棒的女朋友 有你們這一路來一直支持跟幫助 我才能夠一直努力，最愛你們了」。
Karsa也表示，自己最感謝這麼多年來，一直支持我的粉絲們，「謝謝你們在現場為了我吶喊 也謝謝你們在我狀態最低潮的時候還是會替我加油，有你們的每一句加油 每一次等待，才能夠有現在的我，我真的很享受在舞台上的每一個時刻 享受打比賽的刺激感 享受觀眾們的歡呼聲 享受英雄聯盟的樂趣 」。
最後Karsa也表示，自己將卸下選手身分，我將會換個身分繼續走下去，11年 謝謝你們一路以來的支持，「我是Karsa，選手退役 但故事還會繼續下去」。
狼王Karsa生涯榮譽
2015年 IEM英特爾極限高手盃 Season 9 台北站 冠軍
2015年 LMS區域選拔賽 冠軍
2015年 第三屆香港電子競技總決賽 冠軍
2015年 英雄聯盟全球總決賽八強
2016年 LMS職業聯賽春季賽 總冠軍
2016年 LMS職業聯賽夏季賽 總冠軍
2017年 IEM英特爾極限高手盃 Season11 總冠軍
2017年 LMS職業聯賽春季賽 冠軍
2017年 LMS職業聯賽夏季賽 冠軍
2018年 LPL職業聯賽春季賽 冠軍
2018年 MSI季中邀請賽 冠軍
2018年 LPL德瑪西亞夏季賽 冠軍
2018年 RR洲際系列賽亞洲賽區 冠軍
2018年 LPL職業聯賽夏季賽 冠軍
2018年 S8英雄聯盟世界大賽 -八強
2019年 LPL職業聯賽夏季賽 亞軍
2019年 S9英雄聯盟世界大賽 -十六強
2020年 LPL職業聯賽春季賽 亞軍
2020年 LPL&LCK季中盃 冠軍
2020年 LPL職業聯賽夏季賽 冠軍
2020年 S10英雄聯盟世界大賽 -四強
2020年 LPL德瑪西亞杯 冠軍
2022年 LPL職業聯賽春季賽 季軍
2023年 杭州亞洲運動會 電子競技英雄聯盟 亞軍
2023年 S13英雄聯盟世界大賽 -亞軍（WBG）
資料來源：Youtube＠Karsa
