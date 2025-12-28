我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德日前接受資深媒體人鄭弘儀專訪並於今（28）日晚間首播，過去提及中國以2027年完成「武統台灣」的準備為目標，此番話引發熱議，賴清德表示，過去中國要併吞台灣是國家策略，過去大家共同奮戰守住了台灣，也守住了中華民國，中國幾十年來沒有越雷池一步，是因為「實力不到」，因此台灣就只有一個選擇，就是不斷提高難度，「讓他永遠都達不到這個標準」。賴清德表示，中國要併吞台灣這是國家政策，從60、70年前的823砲戰或古寧頭戰爭，都可以看得出來當時大家不分族群、不分先來後到，共同奮戰所以守住了台灣，也守住了中華民國，而這幾十年來中國沒有越雷池一步，「是因為他實力不到」。賴清德說，所以如果中國設定2027年要侵台，那台灣就只有一個選擇而已，就是不斷地提高難度，讓中國永遠都達不到這個標準，台灣自然而然就可以安全，除了台灣本身的國防力量以外，其實從這次美國國家戰略報告中就可看出，美國有四個目標，包括要打造黃金穹；第二是確保印太的和平穩定，其中主要是阻止中國派兵侵台；第三是集體防禦，責任共同分擔；最後是美國希望能夠再工業化。如果是集體防禦的話，除了台灣必須要善盡保護國家的責任，也有責任維護台海的和平穩定與跟印太的區域安全。賴清德指出，日本也提高國防預算，菲律賓與澳大利亞也在增加，甚至歐盟國防預算都在增加，所以在這種情況之下，台灣是受到中國威脅最大，不可能置之事外，這也是為什麼要請在野黨能夠了解，國家安全的需要國防預算支持。賴清德強調，台灣一定要保護自己的國家，絕對不能夠被中國併吞，那些好不容易建立起來的經濟成果與民主成果，還有人民的生活方式，「我們絕對不能夠放棄」。