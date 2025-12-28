我是廣告 請繼續往下閱讀

▲交通部公路局高雄市區監理所舉辦球星吳念庭及台鋼雄鷹啦啦隊路口安全快閃活動。(資料照／記者黃守作攝)

▲公路局高雄市區監理所舉辦球星吳念庭及台鋼雄鷹啦啦隊路口安全快閃活動。(圖／高雄市區監理所提供)

交通部公路局高雄市區監理所於今(28)日下午，在高雄市左營區漢神巨蛋廣場，舉辦球星吳念庭及台鋼雄鷹啦啦隊路口安全快閃活動，號召民眾一起停讓、專心過馬路的觀念，讓停讓觀念融入我們的日常生活，共維道路交通安全。公路局高雄市區監理所球星吳念庭及台鋼雄鷹啦啦隊路口安全快閃活動，是由高雄市區監理所所長劉育麟主持，高雄市區監理所駕駛人管理科科長劉坤讓等人與會。高雄市區監理所所長劉育麟表示，高雄市區監理所為配合路口安全政策推動，乃舉辦此一球星吳念庭及台鋼雄鷹啦啦隊路口安全快閃活動，此一活動結合棒球應援，融入交通安全有獎問答，以輕鬆活潑方式，向民眾宣導車輛看見行人要主動停讓，行人走在路口要專心通行的觀念，讓停讓觀念融入我們的日常生活。劉育麟說，此次路口安全快閃活動鎖定假日下午逛街人潮，乃設計此一球場應援到路口的情境，由球星吳念庭及台鋼雄鷹啦啦隊化身為路口安全應援團，帶領現場民眾一起呼喊「路口不搶快，大家都平安」、「車輛先停讓，行人平安回本壘」等口號，將正確的用路行為包裝成朗朗上口的應援語，向用路人宣導為了彼此的安全，駕駛停讓不只為了行人，也為了我們愛的人，讓參與活動民眾在充滿棒球感的熱烈氣氛中，自然記住最重要的安全守則。劉育麟期盼透過這樣貼近民眾生活的路口安全快閃活動，與民眾互動，把「停讓」及「專心過馬路」交通安全觀念深植民眾日常，並提醒用路人切勿邊開車或騎機車時邊滑手機，行人過馬路也應加速通過，不要邊走邊滑手機，隨時注意路口隱藏的風險，才能平安到達目的地。劉育麟也籲請駕駛人應記住慢行和停讓的重要性，行人也要遵守交通規則，呼籲所有用路人與政府齊心一同打造安全的交通環境，共維道路交通安全。