▲李晧禎在昨日因地震被嚇哭。（圖／李晧禎Threads@leehozeong）

台灣東部海域在昨（27）日晚間發生規模7.0地震，讓全台都陷入驚嚇。而來台活動、有「釜山女神」之稱的富邦勇士「Fubon Angels」韓籍啦啦隊女神李晧禎（李皓禎）也被嚇到，火速躲在桌子下，還在事後發了一張流淚的眼睛近照，直接被地震嚇哭，但她也不忘粉絲，喊話：「希望大家平安」。不過這已是李晧禎來台後二度遇到大地震，早在去年4月，她就在飯店遇到花蓮的7.2強震。李晧禎在昨日二度遇到台灣的強震，雖然第一時間她非常機警地躲到桌子底下，非常有防震意識，但事後她還是忍不住被嚇哭，在Threads發布超近距的眼睛照片，只見她看著上方，流出了眼淚，但就算被嚇壞，她依然心繫粉絲，喊話：「希望大家平安」。事實上，這已經不是李晧禎第一次在台灣遇到強震，早在去年花蓮發生7.2強震時，她人也在台灣，還緊急跟室友南珉貞、李雅英待在一起互相安慰。而李晧禎這次二度遇強震被嚇哭後，粉絲也心疼安慰「拍拍，很久沒這麼大了」、「心疼晧禎，被嚇哭了，我們一起驚嚇，別怕別怕」、「大哥沒事了，別嚇到」、「大哥不怕不怕，不要哭哭！」。而這次發生地震當下，李晧禎正在進行直播，地震發生時室內明顯左右晃動，桌面物品隨之震動作響，李晧禎先是露出驚訝神情，隨即意識到情況不對，立刻拿起手機第一時間彎身躲進桌子底下，全程反應相當迅速，畫面中仍可聽見環境晃動聲響，不少人忍不住在聊天室刷留言提醒她注意安全。在約20秒後，李晧禎以聲音向粉絲報平安，表示自己已躲在安全位置，請大家不用擔心，貼心舉動也讓不少網友大讚她在緊急狀況下仍保持冷靜。地震結束後，李晧禎也向粉絲確認自己平安無恙，經紀人也向記者《NOWNEWS今日新聞》記者表示：「晧禎跟小南都嚇壞啦！但兩人都沒事！」並感謝大家的關心。