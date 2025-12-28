我是廣告 請繼續往下閱讀

宜蘭27日規模7.0強震，新竹科學園區一帶也明顯搖晃，不少人打開即時路況APP發現，通往竹科的主要幹道很快就出現「一片紅」，工程師、設備商人員連夜往園區集結，讓外界好奇，為什麼每逢地震，竹科路就會特別塞？業界指出，「產線不能等」。晶圓廠多為24小時不中斷運作，強震一來，機台往往會依保護機制自動停機或降載，甚至出現感測異常、參數漂移等狀況。這些問題未必會讓廠房外觀受損，但卻可能直接衝擊製程穩定度與良率，因此各公司都有標準作業流程，地震後必須立即進行巡檢、確認狀態，越早處理越能把損失壓到最低。也因為地震不分上班下班，遇到周末或深夜時段，原本休假的工程師與支援單位就會被召回，瞬間形成大量車流。根據聯合報採訪清華大學材料系特聘教授周卓煇表示，地震可能造成機台對位偏移、管路鬆脫、化學品或氣體供應異常，或是電力瞬斷引發設備狀態異常。周卓煇也提醒，先進製程講究對位精度，地震造成的偏移可能在後續一、兩百道工序中被放大，一旦失準就可能導致晶片全報廢。此外，震後巡檢若發現機台異常或零件受損，設備商、維修與零組件供應商需要即刻支援，才能加快復原速度。過去也曾出現大震後各家搶修、關鍵料件被優先訂走的情況，因此企業通常會用最快速度完成檢查、排除風險，把可能的停機時間壓縮到最短。