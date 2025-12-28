我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高慧君（左）曾和張學友（右）合唱〈你最珍貴〉。（圖／張學友 Jacky Cheung YouTube）

女星高慧君近年因甲狀腺疾病併發罕見斜視問題，歷經多次手術治療，甚至一度做好失明的最壞打算。為了改善凸眼與視線不一致的困擾，她持續接受相關醫療處置。耶誕節當天，高慧君罕見在臉書公開一張「大小眼」正面自拍照，並以正向文字為自己打氣，感動不少網友。高慧君在貼文中附上一張應景自拍，照片中她戴著亮色麋鹿角與紅色蝴蝶結的聖誕髮箍，臉上妝容自然，皮膚光滑紅潤，氣色看來不錯。不過畫面中仍可明顯看出雙眼大小不一、視線焦距略有差異。她在文中直言：「很勇敢正面照一張大小眼照。」坦承自己其實有許多心情與祝福想說，同時也在文末標記令人振奮的消息：「就剩最後一次手術了。」引來大批網友留言替她加油打氣，「祝手術順利平安」、「勇敢的女人最美麗」、「你的笑容就是力量！」事實上，高慧君是台灣鄒族籍歌手與演員，出道前曾做過保險業務、販售靈骨塔，也當過服務生、賣過弦樂器，人生歷練豐富。後來她在酒吧駐唱時被發掘，誤打誤撞踏入歌壇，1998年與張學友合唱〈你最珍貴〉爆紅，成為家喻戶曉的國民情歌，也讓她一夕之間被大眾熟知。然而，成名後的感情挫折一度讓高慧君陷入低潮，她坦言曾因失戀而無心工作、沉迷酒精，花了將近3年時間才走出谷底。之後她毅然轉戰影視圈，從小配角重新開始努力，最終以電視劇《美麗晨曦》拿下金鐘獎影后肯定，並曾入圍金曲獎與金馬獎，是少見三金入圍的藝人。